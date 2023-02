AMLO se reúne con Elon Musk tras negar permisos a Nuevo León para instalaciones de Tesla

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunirá de manera virtual con el empresario millonario Elon Musk este lunes, para atender asuntos relacionados con la instalación de su planta en México; así lo reveló el jefe de Estado en su conferencia de prensa matutina, emitida desde Palacio Nacional. Cabe detallar que aún no se ha definido en qué entidad se acomodará la empresa automotriz.

Tesla, empresa de Elon Musk, busca instalarse en México. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este lunes 27 de febrero, el mandatario mexicano López Obrador dijo a los miembros de la prensa que se tenía que retirar temprano porque sostendría una reunión virtual con el dueño de Tesla, Elon Musk, quien busca instalar una planta de su empresa en México. Este encuentro se da a días de que AMLO advirtiera al estado de Nuevo León (NL), gobernado por Samuel García, que no daría permisos para que la compañía se instale, debido al problema del agua que azota a la entidad.

Cabe mencionar que el presidente de México no compartió detalles sobre qué temas trataría con el dueño de Tesla, Elon Musk, quien busca instalar una planta de su empresa de autos eléctricos en el país. No obstante, se cree que podrían conversar sobre qué entidad sería la adecuada para 'abrazar' a la compañía multimillonaria; cabe recordar que López Obrador ha insistido en que el Estado de México (Edomex) e incluso Hidalgo sería mejores opciones que Nuevo León.

No hay que olvidar que la semana pasada, AMLO advirtió que no otorgaría el permiso a Tesla para que instale una planta en Nuevo León, esto con el argumento de la falta de agua. Si bien Samuel García, gobernador de dicho estado, mencionó que buscará hablar con el presidente, aún no se concreta dicha reunión. Por otra parte, este lunes 27 de febrero, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano platicará con Elon Musk.

Si no hay agua [en Nuevo León], no [permitiría la instalación de Tesla]. No, no habría posibilidad. No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible", expresó López Obrador en conferencia de prensa.