De miedo: Árbol de 20 metros cae sobre primaria en la alcaldía Cuauhtémoc; este es el saldo de daños

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 27 de febrero, residentes de la colonia San Rafael, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, se sorprendieron luego de la caída de un árbol de 20 metros de alto que causó daños en una primaria de la zona, al igual que en dos vehículos que estaban estacionados en las inmediaciones del centro educativo, por lo que se desplegó un operativo para realizar las labores de limpieza, al tiempo de dar apoyo a los lesionados por este incidente.

De acuerdo con los reportes recientes, los hechos sucedieron en punto de las 08:30 horas, tiempo en que los estudiantes de educación básica ya estaban en actividades luego de haber retomado clases tras la realización de la Junta de Consejo Técnico del pasado viernes 24 de febrero. El árbol de especie Huele, cayó tras desprenderse desde la raíz y con ello, causar afectaciones en las inmediaciones del colegio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, llegaron hasta la Primaria 'Margarita Maza de Juárez', ubicada en las calles Alfonso Herrera y Miguel Schultz tras recibir el reporte de parte de los vecinos de la colonia antes descrita, al tiempo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para evitar más afectaciones. Respecto a personas lesionadas, se hizo hincapié en que no había ciudadanos y alumnos afectados ya que el árbol cayó en el perímetro de la fachada, mientras que las unidades aplastadas estaban deshabitadas.

Foto: Twitter

A modo de explicar cuál fue la razón por la que este enorme árbol se vino abajo, se informó que las raíces del mismo estaban secas, por lo que al ser un árbol sin vida, este simplemente se desplomó. Para evitar más daños, el árbol fue seccionado y retirado del lugar; asimismo, no se informó si había suspensión de actividades en la primaria pues, como se dio anteriormente, no hubo personas lesionadas y el inmueble no corre peligro.

Ahuehuete de Reforma

El árbol que más de 20 metros de alto que cayó sobre una primaria este lunes 27 de febrero, llevo a internas a recordar la situación del ahuehuete instalado en Paseo de la Reforma, específicamente en la glorieta de La Palma, lugar donde había una especie de este tipo y que fue talada el pasado mes de abril al también estar seca e incluso, tener hongos en sus palmas. De no haberse cortado, ciudadanos remarcaron que la especie pudo haber caído como sucedió este lunes, lo que llevó a pedir que el ahuehuete, que se dice también está seco, debe retirarse a la brevedad.

