Marcha por 'defensa' del INE en el Zócalo de la CDMX fue "muy pequeña", asegura AMLO

Ciudad de México.- El pasado domingo 26 de febrero se realizaron en la Ciudad de México (CDMX) y otros puntos de la República Mexicana, diversas movilizaciones por la 'defensa' del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazo al Plan B de la Reforma Electoral promovida por el Gobierno Federal. Si bien en la capital mexicana se reunieron cerca de 90 mil personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que estas movilizaciones fueron "muy pequeñas".

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este lunes 27 de febrero del 2023, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de México, AMLO, declaró que la movilización del día de ayer, llamada 'marcha del INE', es un asunto político, pero que es bueno para el país, ya que antes había "mucha simulación", esto en referencia a la alianza que el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sostenido desde hace varios años.

El presidente AMLO aseguró que las marchas de los conservadores son "muy pequeñas". Foto: Internet

Siempre he dicho también que es bueno para el país [estas movilizaciones], porque antes había mucha simulación. Empezando porque engañaban, que era distinto el PRI y el PAN, y ahora sabemos que no es así, ya camina juntos, agarrados de la mano, y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continue el predominio de una oligaquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados, no les importa el pueblo", declaró el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que los organizadores de la marcha de ayer, y "de otras que vendrán", "no quieren la transformación del país; quieren seguir robando, quieren seguir con sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos empodreciéndolos, entonces ese es el fondo, pero repito, es bueno". AMLO señaló que es bueno que existan dos agrupamientos distintos en México, en referencia al bloque de la 4T y los opositores.

En esta misma intervención, mencionó que las cabecillas de la macha en 'defensa' del INE piden "la corrupción no se toca, según ellos, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca, y tienen todo el derecho de manifestarse", Por otra parte, dijo que si bien hubo saldo blando en la movilización de la CDMX, se presentaron "algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo, pero eso es intrascendente".

Machas del bloque opositor y conservador son "muy pequeñas", asegura AMLO

Finalmente, sobre la asistencia a la marcha del pasado domingo 26 de febrero, la cual reunió a 90 mil personas, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el presidente de México señaló que esta fue "muy pequeña", para el potencial que tienen los opositores del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Aseguró que hay poco más de 25 millones de conservadores en el país, y que les falta "incrementar su potencial de movilización".

Sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, como lo definió [el gobierno de la CDMX] los 80 mil, máximo 100 mil, y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México [...] Los que se manifiestan es una representación, es una vanguardia, entonces deben mover más gente, todavía, tienen que incrementar su capacidad de movilización, porque tienen potencial", dijo AMLO.

El presidente de México invitó al bloque conservador a que "no dejen de participar, de movilizarse, aunque eso exige de muchas fatigas, pero nosotros para lograr lo llenamos 60 veces [el Zócalo], y no solo lo llenamos, lo desbordamos, las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia [las hemos hecho nosotros]", agregó.

