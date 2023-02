'Mañanera' de AMLO: Hace 3 años se confirmó el primer caso de Covid-19 en México; así va la pandemia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el 28 de febrero del 2020 cuando la vida como se conocía en México comenzó a cambiar, pues autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron el primer caso del Covid-19 en el país. Nadie sabía que sería el inicio de modificaciones drásticas en actividades laborales, sociales y económicas, las cuales persisten hasta hoy. A tres años de distancia, la pandemia no ha terminado, y hoy, en el 'aniversario', el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, informa cuál es el estatuto actual.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 28 de febrero del 2023, se presentó la sección 'El Pulso de la Salud', en la que el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer y el subsecretario, Hugo López-Gatell Ramírez, informaron cuál es el estado de la epidemia de coronavirus en México. Señalaron que el virus lleva ya siete semanas en "una meseta" y que sigue el descenso en los casos, aunque en las últimas cuatro semanas ha sido mucho más lento.

Situación del Covid-19 en México. Foto: Gobierno Federal

Hoy informamos a la población mexicana cuál es el estado que guarda la pandemia de Covid-19 en la séptima semana en que se mantiene en una meseta, es importante y se explicará", mencionó el titular de Salud Federal, Jorge Alcocer.

A tres años del primer caso de Covid-19 en México, hoy la pandemia suma siete semanas en descenso", expresó el subsecretario Hugo López-Gatell.

En esta misma intervención, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló que la enfermedad por coronavirus se presentará con una regularidad anual, coincidiendo con las temporadas frías del año, y que si bien la tendencia a la baja de contagios ha ido a "menor velocidad" en las últimas cuatro semanas, "eso no es inusual ha ocurrido entre los periodos interepidémicos de otras oleadas. No es algo de qué preocuparse", puntualizó.

Afortunadamente, la inmunidad poblacional, es decir la protección que adquirimos cuando nos da Covid-19, o bien cuando recibimos la vacuna, o ambas cosas, nos permite tener un menor riesgo de enfermedad grave o de defunciones", informó López-Gatell Ramírez.

Finalmente, se detalló que el coronavirus evolucionó de enfermedad intensamente grave a una en la que solo "una proporción muy muy pequeña de personas presenta una enfermedad grave. ¿Quiénes presentan enfermedad grave todavía y no solo en México? Son las personas que no se han vacunado", aseguró el subsecretario, por lo que invitó a la población que aún no se vacuna a inmunizarse.

