(VIDEO) Tras decreto sobre el AICM, AMLO defiende al AIFA: Sí tiene capacidad para operaciones de carga

Ciudad de México.- Este viernes '03 de febrero del 2023 entró en vigor el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para cancelar operaciones de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 'Benito Juárez', con lo que empresas y concesionarias tendrán que mudarse a otros aeropuertos; una opción es el Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles' (AIFA), uno de los magnos proyectos del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Cabe mencionar que la decisión del presidente AMLO, sobre las operaciones de transporte en el AICM, ha sido duramente criticada por sus opositores, pues señalan que el mandatario desea darle más al Aeropuerto de Santa Lucía, el cual sería "deficiente" para las actividades de carga. Con el objetivo de defender su postura, en la conferencia matutina de este viernes, López Obrador se comunicó vía telefónica con el general del AIFA, Isidro Pastor Román.

En la 'mañanera' de este viernes 03 de febrero del 2023, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de México llamó al director del AIFA para que explicara si este recinto, una de las grandes obras del Gobierno de la 4T, contaba o no con la capacidad para recibir las operaciones de carga que ya no se realizarán en el Aeropuerto 'Benito Juárez', según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado jueves.

AMLO defiende al AIFA en su 'mañanera'. Foto: Gobierno de México

Desde su 'mañanera', el presidente AMLO hizo una llamada telefónica al director del AIFA para que confirmara si dicho recinto tiene la capacidad o no de recibir vuelos de carga.

Un representante de una agencia, IATA, declaró a un periodista -palabras más, palabras menos- que el AIFA no estaba preparado para recibir la carga, que no tenían instalaciones, los almacenes. ¿Qué me puede decir de eso?", cuestionó AMLO a Pastor Román a través de un teléfono celular con el altavoz activado y pegado al micrófono para la prensa escuchara.