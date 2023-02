Chofer del Metro acusado de provocar choque en la L3, dice que no tiene cómo pagar los 260 mdp

Ciudad de México.- La mañana del pasado sábado 7 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX se volvió protagonista de un choque ocurrido específicamente entre las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3 que va desde Indios Verdes y hasta Universidad, evento que dejó un saldo de 106 personas heridas y una joven muerta. Luego de una investigación hecha por parte de la Fiscalía General de Justicia de la capital, se determinó que el corte en el cableado y una conducción negligente habían sido la causa de este incidente.

Por este motivo, Carlos Alfredo 'N', conductor del tren 24, quedó detenido y ya fue vinculado a proceso, al tiempo que se le exige un pago por 260 millones de pesos bajo concepto de reparación de daños a los convoyes involucrados en el choque más 125 mil pesos para indemnizar a 18 lesionados por tal colisión, cantidades que fueron motivo para que el trabajador del Metro remarcara que no tiene manera de solventar los gastos ya que solo gana 10 mil pesos de manera mensual.

"Vivo al día; mi trabajo sí me da para cubrir mis gastos, pero no para tener de más. Soy una persona normal", dijo.

Foto: Twitter

En entrevista para el periodista Ciro Gómez-Leyva, el imputado remarcó que él no tiene la culpa del choque en la Línea 3 del Metro a pesar que el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó a través de un mensaje dirigido a medios que un día antes del accidente, los trabajadores habían recibido la orden de manejar de manera manual y no automática ya que había problemas en la señalización del túnel que está entre ambas estaciones, algo que presuntamente Carlos Alfredo ignoró.

"El pilotaje no estaba disponible, estaba fallando. Yo informé que mi audiómetro no servía y no recibí respuesta”, dijo Carlos Alfredo, quien agregó que previo al accidente no escuchó “alguna indicación de que tuviera que parara".