Pellízcale al cochinito: Verificación vehicular en CDMX sube de precio; Esto deberás pagar en 2023

Ciudad de México.- Desde el 1 de enero del 2023, el salario mínimo en México mostró un aumento, algo que a su vez también fue motivo para incrementar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que determina el valor de las multas, pago de pensiones y demás rubros que se rigen con base en ella. Cabe destacar que su incremento se aplicó desde el pasado 1 de febrero del 2023 quedando en 103.74 pesos diarios, por lo que el pago de la verificación también aumentó.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que con base a este ajuste, hasta el 31 de enero del 2024, los capitalinos deberán pagar más por verificar sus automóviles, procedimiento que se lleva a cabo cada seis meses con el fin de revisar los componentes de control ambiental de las unidades. Si estás próximo a llevar a cabo este trámite, a continuación te decimos cuánto es lo que se debe pagar.

De acuerdo con lo expuesto por la Sedema, para poder llevar a cabo la verificación, será necesario que no se cuenten con adeudos de tenencia o infracciones, de lo contrario, no se podrá realizar y con ello, circular también sería algo que americe una infracción más. Asimismo, se remarcó que el costo de la multa por verificación extemporánea o bien, por violar el programa Hoy No Circula, será de dos mil 75 pesos.

"El costo por el servicio de verificación vehicular 2023 se actualizó a 677 pesos de acuerdo con el nuevo valor de la Unidad de Medida que entró el vigor el 1 de febrero y será vigente hasta el 31 de enero de 2024".

Los únicos que quedan exentos de realizar la verificación vehicular en la capital mexicana de manera semestral, serán aquellos que cuenten con holograma 00, ya que se informa que solo en este caso quedan exentos de ello por tres semestres, es decir, un año y medio posterior al semestre en que la unidad se adquirió. Te recordamos revisar el calendario para así evitar afectaciones a la hora de salir a recorrer la capital.

Para poder realizar la verificación, es necesario contar con una cita que puede obtenerse a través de Internet. Una vez que se tenga esta confirmación, se recomienda a los usarlos acudir 15 minutos antes del horario agendado, además de llevar ciertos documentos que agilizaran el proceso, tales como Tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante de la última verificación hecha a la unidad.

