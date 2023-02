Visita el Santuario de la Mariposa Monarca en Edomex y protege a esta especie

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La temporada de hibernación de estas mariposas concluye el 31 de marzo y los horarios de visita a los Santuarios es de 8:00 a 17:00 horas. El costo de acceso varía entre los Santuarios, en el caso de Macheros, El Capulín y La Mesa es de 80 pesos los adultos y 50 pesos menores de edad (seis a 12 años). En Piedra Herrada el acceso general es de 100 pesos adultos y 70 pesos menores de edad (seis a 12 años).

La Mariposa Monarca habita la mayor parte de su vida en Estados Unidos y Canadá, y en época invernal migra a tierras mexicanas; para poder hibernar busca los cálidos bosques de oyamel, pino, encino y cedro que se encuentran en territorio mexiquense. También es importante que los visitantes lleven ropa y calzado adecuado para el recorrido. En esta temporada los Santuarios abiertos al público son el Parador Turístico Macheros y el Parador Turístico El Capulín, en Donato Guerra, el Parador Turístico La Mesa, en San José del Rincón, y el Parador Turístico Piedra Herrada, en Temascaltepec.

La Secretaría de Cultura y Turismo fomenta el cuidado y la preservación del medio ambiente, en sitios como los Santuarios de la Mariposa Monarca, a través de capacitación a las y los prestadores de servicios turísticos para generar conciencia y encaminar su actividad a la sostenibilidad.

Mariposa Monarca en Edomex, Foto: Especial





A través de la Subsecretaría de Turismo, se realizó una visita de trabajo, en conjunto con la nueva Mesa Directiva del Ejido de San Mateo Almomoa, municipio de Temascaltepec, con encargados y administrativos del Santuario Piedra Herrada y autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para verificar temas sobre las condiciones actuales del Santuario, seguridad y capacitación.



En el encuentro, reafirmaron la necesidad de hacer difusión de los lineamientos previos y durante el recorrido, de las y los visitantes nacionales y extranjeros, en los santuarios en el estado, con la finalidad de respetar, cuidar y preservar a la Mariposa Monarca, así como la flora y fauna. Entre los lineamientos destacan no molestar, tocar o llevarse a las mariposas, respetar los horarios de los Santuarios, no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, no tirar basura, seguir los senderos establecidos, no llevarse flora ni fauna, permanecer en silencio, no usar flash, sanitizante ni gel antibacterial, no llevar mascotas.

Fuente: Tribuna