Hoy No Circula: Este miércoles 8 de febrero, 'descansan' estas placas en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- ¡Ya es mitad de semana! Y si este miércoles 8 de febrero del 2023 planeas movilizarte en el centro de la República Mexica, es indispensable que se informes sobre las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. No olvides que estas medidas fueron diseñadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en una de las regiones más contaminadas del país.

A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este miércoles 8 de febrero el Hoy No Circula señala que 'descansan' del tránsito vehicular los automóviles que tienen asignado el engomado color rojo, la terminación de placas 3 y 4, y el holograma de verificación 1 y 2. Asimismo, la CAMe te recuerda que estas medidas comienzan a aplicarse desde las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Programa Hoy No Circula de este miércoles. Foto: CAMe

En estas entidades se aplica el programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula se aplica en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), y las entidades de Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. En el caso del Edomex, el programa de restricción tiene validez solo en 18 municipios. Aquí la lista, para que lo tengas en cuenta:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco

Estos son los vehículos exentos del Hoy No Circula

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, así como los que han sido construidos como híbridos y eléctricos. También pueden transitar sin complicaciones los coches que pertenecen a personas con discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de seguridad pública. Asimismo, son 'libres' los carros que funcionan con gas natural y que brindan servicios urbanos.

Consulta el programa Hoy No Circula que aplica esta semana

El programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

Fuente: Tribuna