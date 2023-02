Buenas noticias: Feria del Libro del Palacio de Minería está de vuelta; esto es lo que debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cobertura de la vacunación contra Covid-19 fue motivo para que diversas actividades deportivas, de entretenimiento y culturales regresaran a la normalidad; sin embargo, aún hay muchas que no han sido confirmadas por ls autoridades pero no por ello significa que ya no se vayan a hacer, pues hay que recordar, es necesario que se evalúen varios aspectos que tienen que ver principalmente con la logística, tópicos que permitieron confirmar que la Feria del Libro del Palacio de Minería estaría de regreso.

Cabe destacar que este importante evento se llevó a cabo en años anteriores de manera digital; sin embargo, para la edición número 44 de este 2023, se ha invitado a todos los lectores a ser partícipes de su edición en formato presencial donde se tienen programados varios eventos, entre ellos la presentación del libro 'Poder Prieto' escrito por Tenoch Huerta. Si te interesa saber más, a continuación te dejamos los datos.

La Feria del Libro del Palacio de Minería (FILPM) se llevará a cabo desde el 23 de febrero y hasta el 6 de marzo, periodo en que además se conmemorará el centenario de personajes como Álvaro Mutis, Ricardo Garibay, Rubén Bonifaz Nuño, Dolores Castro, Raquel Tibol, Italo Calvino, Wislawa Szymborska, Nadine Gordimer y Norman Mailer, eventos donde la comunidad artística, universitaria y ciudadanos en general podrán participar.

Entre las actividades que esta edición tendrá se encantan 39 talleres, 37 lecturas en voz alta, 27 mesas redondas, presentaciones musicales entre las que destaca la presencia del grupo Mono Blanco y claro, la visita del actor mexicano Tenoch Huerta, quien ha ganado fama internacional tras haber incursionado en el Universo Marvel, quien escribió el libro antes mencionado y el cual tendrá la oportunidad de explicar ante los presentes.

Para aquellos que busquen adquirir algunos títulos, se informó que se desplegarán en el recinto un total de 270 estantes de diversos sellos editoriales y por ello, se estima que la presencia de los ciudadanos alcance hasta 12 mil visitantes durante este periodo. Tras confirmarse el regreso de este importante evento considerado por muchos como una tradición de la CDMX, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas no dudó en invitar a los capitalinos a acercarse a la lectura y qué mejor que este espacio para ello.

El programa completo está disponible en la plataforma de la Secretaría de Cultura de la capital y se recuerda que para poder ingresar al Palacio de Minería, será necesario pagar 20 pesos de lunes a viernes y 25 pesos los fines de semana, por persona y por día de visita. Respecto a los horarios, esto son de lunes a viernes desde las 11:00 y hasta las 20:30 horas, mientras que los sábados y domingos será desde las 10:0 y hasta las 20:30 horas.

