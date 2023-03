De nuevo el Metro de la CDMX: detienen a estafador en la estación Hidalgo de la Línea 3

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto que intentó cambiar billetes aparentemente falsos y antiguos por dinero en efectivo a un ciudadano, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Los policías encargados de la seguridad en las inmediaciones de la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Línea 3, ubicada sobre la avenida Hidalgo, realizaban recorridos pie tierra, cuando un ciudadano de 34 años, les solicitó su apoyo.

El denunciante informó que un sujeto le pidió dinero en efectivo a cambio de un rollo de billetes, al darse cuenta que, posiblemente eran falsos y antiguos, se negó y señaló a una persona que se encontraba metros adelante, como el probable responsable. Fue en la entrada del pasillo que da a una iglesia cercana, donde interceptaron al posible implicado, a quien conforme al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron un rollo de billetes posiblemente falsos y antiguos, dos terminales bancarias y cinco bolsitas que contenían cocaína.

Al ser reconocido plenamente por el afectado, el hombre de 46 años fue detenido, informado de sus derechos de ley y puesto a disposición, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica. Cabe resaltar que al realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2015, por Robo agravado calificado.

Metro Hidalgo en CDMX

Cabe señalar que actividades como el intercambio de bienes o entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje. Tampoco son motivo de aseguramiento o remisión, en tanto no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones o el servicio y permitan el libre tránsito.

“Al detectar a personas ejerciendo actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos u otras que no signifiquen una falta administrativa, actuará con todo comedimiento y los invitará a retirarse de las instalaciones, caso contrario, procederá conforme a derecho corresponda”, consigna que se encuentra asentada en los protocolos de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos a la Red del Metro.

