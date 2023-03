¡Todavía hay tiempo! Visita los santuarios de la Mariposa Monarca en Edomex

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, a través de su programación digital Cultura, Turismo y Deporte en un Click 3.0 invitó a la población a disfrutar y admirar los últimos días del avistamiento de la mariposa monarca en los Santuarios autorizados y abiertos al público en los municipios de Donato Guerra, San José del Rincón y Temascaltepec. A través de una cápsula de video muestra cómo la visita a los Santuarios es una gran experiencia de conexión con la naturaleza al escuchar, en medio del bosque y del silencio, el aleteo de este pequeño insecto.

En esta temporada de hibernación 2022-2023, los Santuarios abiertos al público son los paradores turísticos Macheros y El Capulín, en Donato Guerra, La Mesa, en San José del Rincón, y Piedra Herrada, en Temascaltepec. El último día que visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar de esta maravilla de la naturaleza es el 31 de marzo. Los horarios de visita a los Santuarios son de las 8:00 a las 17:00 horas.

El costo de acceso varía entre los Santuarios, en el caso de Macheros, El Capulín y La Mesa es de 80 pesos para los adultos y 50 pesos para menores de seis a 12 años, mientras que en Piedra Herrada el acceso general es de 100 pesos para adultos y 70 pesos para menores de seis a 12 años. Además, el público que se adentre en la cápsula podrá descubrir que año con año esta especie viaja desde Estados Unidos y Canadá para llegar a hibernar en los límites de Michoacán y del Estado de México.

Santuario de la Mariposa Monarca, Foto: Especial

Durante la visita a los Santuarios se sugiere llevar ropa abrigadora y calzado cómodo y seguir el código del turista responsable, por lo que es importante respetar el espacio de la mariposa, caminar por los senderos establecidos, permanecer en silencio, recordar que es un destino para realizar senderismo, no tocar a estos insectos, no llevar mascotas, no tirar basura ni llevarse flora y fauna del lugar.

De acuerdo con la información presentada, la mariposa monarca tuvo un gran papel en la cultura prehispánica, ya que se creía que era el espíritu del bosque y alma de los muertos. La mariposa Monarca es reconocida internacionalmente por su fenomenal migración. La migración de estos pequeños insectos, de medio gramo de peso, comprende gran parte de norte América y es un fenómeno maravilloso y muy complejo.

Fuente: Tribuna, Edomex