Calma para Calderón: Abogado de Gracia Luna asegura que éste no será testigo tras se hallado culpable

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes 10 de marzo, el abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el litigante César de Castro, ofreció una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva en donde remarcó que su cliente no tiene intereses en participar como testigo cooperante luego de haber sido declarado culpable por una corte en Nueva York tras ser señalado por el delito de narcotráfico.

Cabe recordar que fue el pasado 21 de febrero cuando el juez Brian Cogan leyó el veredicto al que llegó el jurado tras el juicio en contra del exfuncionario durante el Gobierno de Felipe Calderón, fecha en la que además adelantó que la sentencia que éste recibirá por los cinco cargos en su contra se revelaría el próximo 27 de junio del presente año, dictamen que puede ser apelado por los abogados de García Luna.

En la entrevista que el abogado ofreció al comunicador remarcó que tras el veredicto, éste no ha cambiado de parecer y seguirá sin participar como testigo, algo que se había dejado claro desde el inicio del proceso penal en su contra. El motivo por el cual Genaro García Luna fue detenido en 2019 en Texas y tras ello iniciar el proceso penal, fue porque durante el juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán, también encabezado por Cogan, su nombre fue dicho por los testigos, algo que llevó a sugerir que en caso de participar como testigo, el exfuncionario podría implicar al expresidente Felipe Calderón.

"Esa es una opción, es un camino que puedes seguir, incluso si has sido sentenciado tras un juicio, así que ciertamente voy a hablar con él sobre ello", dijo le abogado.

A pesar de haber adelantado que su cliente no ha mostrado interés en ser testigo, el litigante dejó claro que esto puede cambiar en adelante aún si se llega la fecha en la que se le dicte sentencia el día antes mencionado en punto de las 11:00 horas. "No estuvo interesado en ninguna cooperación antes del juicio, así que eso no ha cambiado, pero no puedo decir que no lo hará", aseveró el abogado.

Políticos mexicanos, como es el caso del legisladle Gerardo Fernandez Noroña, aseguraron que el expresidente Calderón, quien forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), ya no está en México incluso desde antes de arrancar el juicio contra García Luna. Cabe insistir que durante el proceso de declaración de los testigos, el exfiscal de Nayarit, Égdar Veytia alias 'El Diablo’, insisto en que tanto García Luna como el exmandatario, les habían ordenado dar protección al 'Chapo' y no a los Beltrán Leyva.

Esto llevó al panista a pronunciarse por el juicio y aseguró que negaba las acusaciones en su contra, al tiempo de insistir en que él no había pactado con criminales durante su gestión. Una vez que se declaró culpable a su excolaborador, lanzó un comunicado en redes sociales en donde insistió en que él ha sido el "presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia", volviendo a negar le pacto con miembros del crimen organizado.

"Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia", escribió.

