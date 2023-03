Evita que te apliquen una multa: Así aplica el programa Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fines se semana, cientos de ciudadanos lo usan para realizar viajes o salidas de esparcimiento, ya sea en compañía de la pareja, amigos, familia o hasta con uno mismo; sin embargo, no se toman en cuneta que hay ciertas medidas que impiden que se pueda circular con normalidad; ejemplo de ello es el programa Hoy No Circula que aplica tanto de lunes a viernes como en día sábado y este 11 de marzo no es la excepción.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, ciertas unidades deberán 'descansar' para evitar que elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apliquen una multa. En ese sentido, se recuerda que desde el pasado mes de febrero, la Unidad de medida y Actualización (UMA), aumentó su valor a 103.74 pesos, por lo que la multa de tránsito, que es de 20 a 30 UMAs, también subió quedando en mil 924.40 pesos y hasta dos mil 886.60 pesos.

Unidades que no circulan

Al tratarse de un programa especial que es solo para que diversas unidades no circulen en sábado, las autoridades determinaron dividir el calendario por número de sábados en el mes. Dado que este se trata del segundo, los vehículos que deberán 'descansar' son los que tengan holograma 1 y terminación de placa en número par, es decir, acaben en 2, 4, 6 y 8. Si es tu caso, la recomendación es que busques otra forma de moverte.

Del mismo modo, la CAMe especifica que esta medida aplica este 11 de marzo para los que cuenten con holograma 2, así como aquellos que tengan placas foráneas. La última medida será para los automovilistas que tengan placas no emitidas en Estados del país como CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, las cuales forman la Megalópolis y donde el Hoy No Circula está vigente. Si circulas por estas entidades con placa de otros estados, también tu unidad 'descansa'.

Foto: ilustrativa

Las autoridades informan además que hay excepciones a la regla, es decir, pese a las restricciones, diversas unidades pueden circular siempre y cuando se trate de los vehículos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos o híbridos y los de placas para personas con discapacidad, unidades de emergencia tipo de salud o seguridad, motocicletas o autobuses de pasajeros, por mencionar algunos.

Foto: Twitter

Del mismo modo, se recuerda que este programa que busca evitar una gran cantidad de gases contaminantes al ambiente, está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Fuente: Tribuna