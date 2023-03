Vapeadores: Se intensifica la batalla contra el uso de estos productos en el Estado de México

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) se sumó a la campaña “Jaque al Vape” y exhortó a la población a no consumir vapeadores ni productos de tabaco calentado, porque son altamente nocivos para la salud. El Comisionado Santiago Ramos Millán Pineda hizo hincapié que ningún vapeador cuenta con autorización sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ni reconocimiento de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo.

Por lo que puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico de la dependencia para atender las quejas o denuncias que pudieran presentarse, además de poder acudir directamente a las oficinas centrales y a las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria. En el marco de esta campaña nacional de “Jaque al Vape” que puso en marcha la Cofepris, a la fecha la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México ha realizado 280 visitas de verificación, que han derivado en la suspensión de 25 máquinas expendedoras de vapeadores y mil 21 productos asegurados.

Entre los municipios donde se realizaron estas acciones de vigilancia sanitaria, destacan Toluca, Metepec, Huixquilucan, Naucalpan, Coacalco y Ecatepec, entre otros. La Coprisem hizo un llamado a la población a no consumir estos productos ya que son dañinos para la salud por sus compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol. Además de que contienen niveles importantes de metales como cadmio, níquel y plomo, los cuales representan un riesgo para la salud.

Lucha contra los vapeadores en el Estado de México, Foto: Especial

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el mundo existen aproximadamente mil 100 millones de consumidores de tabaco; en México, cerca de 15 millones de adultos fuman y seis por ciento de adolescentes. Cada año ocho millones de personas mueren por esta causa; es decir, una cada cuatro segundos. A esta situación ahora también hay que agregar a los vapeadores y cigarros electrónicos.

El líquido en la mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, la misma sustancia adictiva que se encuentra en los cigarrillos convencionales, cigarros y otros productos de tabaco. Sin embargo, los niveles de nicotina no son los mismos en todos los tipos de vapeadores, y a veces las etiquetas de los productos no indican el contenido de nicotina verdadero. Hay marcas de cigarrillos electrónicos que indican no contener nicotina, y a pesar de ello se ha encontrado que sí contienen.

