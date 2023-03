¿Te urge sacar la visa americana? Estas son las citas más próximas en México; todas son hasta el 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y muchas personas están planeando viajes, ya sea en el territorio nacional o incluso al extranjero. Si bien hay destinos donde no hace falta más que una buena inversión y el pasaporte mexicano, en el caso de Estados Unidos se necesita contar con una visa vigente para que las autoridades migratorias permitan el libre acceso. Si necesitas una visa, esto te interesa.

Es importante aclarar que para que puedas tener una visa, es además necesario contar con el pasaporte vigente, de lo contrario será más difícil que las autoridades te lo den. Ambos trámites requieren de una cita previa; no obstante, en el caso del pasaporte tramitarla es más fácil y el documento te lo entregan en tan solo 15 minutos, mientras que la visa además de esperar a tener un espacio para entrevistarte, deberás esperar por lo menos cuatro semanas hasta que la puedas recoger.

Para poder agilizar el trámite de visas, la Embajada de Estados Unidos en México informó que ya trabaja en una forma para que el tiempo de espera para una cita sea más corto, medida que aunque emociona a muchos viajeros, es más benéfica para quienes buscan solo renovar la que ya expiró. Si lo que buscas es sacarla por primera vez, entonces deberás esperar a que haya espacio y esto es hasta el 2025.

Tramite de visas para primera vez

Ahora que sabes que renovar tu visa te llevará menos tiempo, a continuación te dejamos algunas de las fechas disponibles en diversas partes del país. Toma en cuenta que contar con una cita no garantiza que te aprueben la visa, al igual que tampoco lo hacen pago de 160 dólares que deberás llevar ya hecho. Si tu visa es negada, habrá que hacer todo el trámite de nuevo.

Ciudad Juárez: 30 de abril 2024

Guadalajara: 30 de septiembre 2024

Hermosillo: 22 de julio 2024

Matamoros: 4 de junio 2024

Mérida: 7 de octubre 2024

CDMX: 29 de enero 2025

Monterrey: 10 de junio 2024

Nogales: 4 de febrero 2025

Nuevo Laredo: 5 de marzo 2024

Tijuana: 3 de septiembre 2025

Las citas antes mencionadas están sujetas a disponibilidad y puede que si te tardas en pedir el espacio, ya no haya fechas próximas disponibles; mismo casi sucede con las citas para renovar la visa la cual la más cercana es en Guadalajara para el 5 de abril del presente año, mientras que la más lejana es Monterrey el próximo 28 de noviembre también del 2023.

Si te aprueban la visa, es importante que consideres que los miembros de la Embajada o el Consulado te quitarán el pasaporte para poder anexarle tu visa, de tal manera que en el tiempo en que el documento llegue, solo podrás realizar viajes nacionales. Finalmente la recomendación es la de no hacer el trámite con los denominados ‘coyotes’ ya que esto puede afectar no solo tu economía sino que además no te garantiza que tengas el documento.

