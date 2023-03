AMLO niega persecución al expresidente Felipe Calderón tras resolución de Genaro García Luna

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre las recientes declaraciones del exmandatario mexicano Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo en el poder en el sexenio de 2006 a 2012. El actual jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que si lo anterior fuera cierto, su Gobierno ya hubiera presentado una denuncia.

AMLO niega persecución a Felipe Calderón. Foto: Gobierno de México

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este martes 14 de marzo del 2023, el presidente López Obrador rechazó que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), el cual es dirigido por él, mantenga una persecución contra el expresidente panista, luego de que una corte de Nueva York, en Estados Unidos (EU), determinara que el exsecretario de Seguridad Pública que ejerció durante la Administración de Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, fuera encontrado culpable de cinco cargos que involucran el narcotráfico y falsedad de declaraciones.

AMLO aseveró que si hubiera una persecución contra Felipe Calderón, su Gobierno ya hubiera presentado una denuncia. Asimismo, en esta mista intervención, el jefe de Estado mexicano recordó que hace más de un año el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una Consulta Popular para que el pueblo eligiera si los expresidentes de México debían ser juzgados; no obstante, no se alcanzó el mínimo requerido para que esto fuera vinculante.

Y en lo que me corresponde ¿qué persecución puede haber [contra el expresidente Felipe Calderón]? Si hubiera persecución ya hubiéramos denunciado al Presidente [...] No se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante, yo dije incluso que si se iniciaba un proceso iba estar en contra porque no estoy pensando en perseguir a nadie", mencionó el presidente mexicano este martes.