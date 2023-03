Nuevo León 'despierta' con un fuerte olor fétido; apuntan a fuga de gas LP y hasta orines de gato

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Desde la noche del pasado lunes 13 de marzo y hasta las primeras horas de este martes, el estado de Nuevo León se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que los ciudadanos reportaron un fuerte olor fétido el cual se dijo, pudo ser una fuga de gas LP que a su vez causó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia; sin embargo, pese a que se buscó el origen del mismo, no se ha podido llegar hasta el punto que permita saber qué es lo que da pie a que la 'sultana del norte' huela tan mal.

Cabe destacar que este problema no es en todo el estado, sino en algunos municipios, especialmente la capital y al zona metropolitana, por lo que pronto se dijo el aroma no era solo a gas sino que también era my similar a metano e incluso a lo que huele la orina de un gato, teoría que ayudó más a que se mantuviera la tendencia por la difusión de los denominados memes.

Hasta ahora, se sabe que el problema está más presente en localidades como Juárez, Cadereyta, San Pedro, Guadalupe, Santa Catarina, García y Monterrey, donde ciertos de emergencia urgieron a la ciudadanía a mantener bien cerradas puertas y ventanas, al tiempo de hacer uso de cubrebocas ya que se presumía, pudo ser alguna sustancia química la que estuviera en el aire.

Protección Civil del Estado informó que se llevarían a cabo recorridos en diversas demarcaciones donde usuarios reportaron la presencia de este olor; no obstante, aún con el trabajo realizado durante toda la noche se pudo conocer la causa del mismo. Mediante la plataforma digital Instagram, el gobernador estatal Samuel García Sepúlveda, remarcó que este aroma no causaba efectos dañinos a la salud de los nuevo leoneses.

"Los olores fueron parecidos a mercaptano, sin generar riesgos a la población por un periodo de 15 a 20 minutos".

A pesar de haberse descartado que el fétido olor genere problemas a la salud de la población, el gobernador de Movimiento Naranja insistió en que a lo largo del día la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se encargaría de analizar con las diversas empresas del Estado cuál pudo haber dado pie al desprendimiento de este singular aroma.

Previo a la postura del mandatario, se señaló a la refinería del municipio de Cadereyta como la responsable; sin embargo, Protección Civil aseveró que los encargados de la planta habían conformado que las actividades se mantenían de manera habitual, lo que a su ves dio pie a descartar contingencia ambiental en el Estado. Será en Nuevo León donde pronto se instale una Gigafactoría de la empresa Tesla, propiedad de Elon Musk, entidad que además cuenta con otras fábricas que siguen siendo señaladas por este evento poco habitual.

Fuente: Tribuna