AMLO asegura que México combate el fentanilo más que EU; pide sustituir uso médico de esta droga

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial matutina de este día, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) está trabajando muy duro para detener el tráfico de fentanilo, incluso que más que las autoridades de Estados Unidos (EU). Al mismo tiempo, propuso que el uso médico de este narcótico se suspenda por otros analgésicos, esto como otra medida para combatirlo.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este miércoles 15 de marzo del 2023, el mandatario López Obrador sostuvo que su Administración trabaja duramente para combatir el tráfico de fentanilo, una de los drogas más adictivas y peligrosas de la actualidad. Recordó que autoridades mexicanas han decomisado más de seis toneladas de esta droga, y que estas labores serían más que las que hace EU en esta misma batalla; con lo anterior, volvió a arremeter contra los legisladores del país vecino, quienes según AMLO, quieren culpar a México de la circulación de drogas y adicciones en su nación.

AMLO asegura que México trabaja más que EU contra el fentanilo. Foto: Internet

A pesar de lo que estamos haciendo en México, diría que más que en Estados Unidos. sobre este flagelo, sobre esta utilización de una droga que es lo más adictiva y dañina que puede haber, estamos haciendo mucho en México [...] Ahora los políticos republicanos, y algunos demócratas también en EU, que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa el fentanilo", expresó el presidente mexicano.

López Obrador no se contuvo e incluso llamó hipócritas a las autoridades de EU, pues estas responsabilizan a México del problema de las drogas en su país: "Se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, por hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos la entrada de fentanilo de EU, que como se ha advertido aquí no solo entra por México, entra directo también y entra por Canadá. Bueno, se han atrevido a decir que hasta van a presentar una iniciativa para que el Ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos, violando nuestra soberanía, eso nunca jamás lo vamos a permitir", agregó.

AMLO propone sustituir fentanilo médico con otros analgésicos

El presidente mexicano sostuvo que los legisladores estadounidenses "no están haciendo su trabajo" ya que no están atendiendo las causas de las adicciones. Momentos después, AMLO propuso suspender el uso del fentanilo con fines médicos por otros medicamentos. Para esto, pedirá a médicos y científicos mexicanos que analicen las opciones; una vez que se tengan las respuestas, se pedirá a EU que prohíba esta droga.

Voy a pedir médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlos", declaró el mandatario tabasqueño.

