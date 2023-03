Visita Bichopolis en la CDMX; el festival en el que puedes comer todo tipo de insectos en la.capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los insectos no son los seres más queridos por las personas, pues muchas de ellas les tienen asco por su aspecto, forma de movimiento y por los sitios donde suelen encontrarse. Sin embargo, muchas otras no dudan en tocarlos y hasta comerlos. Algo que no es para nada una mala decisión pues está documentado que son una gran fuente de proteína, incluso más que la misma carne.

Por este motivo y para los amantes de los insectos, llega el Festival Bichopolis a la Ciudad de México, donde se ofrecerán distintos platillos donde la estrella son estos insectos que, como dice un gran personaje del Rey León, son viscosos pero sabrosos. Se trata de una experiencia única en la que los asistentes conocerán el sabor de los bichos en su paladar. Ya que tendrán la oportunidad de probar gusanos, arañas y chapulines, todos ellos considerados como un manjar.

Bichopolis inicia este fin de semana, pues se realizará entre el 18 y el 20 de marzo en las instalaciones del Colegio México,ubicado en Durango 49 entre Mérida y Frontera Col. Roma Norte. En ese sentido, el costo es una locura, pues para ingresar se deberán pagar 20 pesos por persona y los interesados podrán asistir con su mascota, sólo tienen que llevar correa. Además, el horario es muy amigable, pues podrán ir de 10:00 am hasta las 19:00 horas.

Festival Bichopolis en la CDMX, foto: Especial

Entre la oferta gastronómica destacan las tlayudas, sopes, tamales y chocolates, con una variedad de más de 35 insectos, entre alacranes, ahuautle, escamoles y caracoles, con los cuales se elaboran salsas y mermeladas. Pero si lo tradicional no es una opción, también se ofrecerán hamburguesas de insectos. Mientras que para los amantes del ejercicio, habrá frascos de proteína elaboradas con insectos.

Además, esta edición contará con los estados de Oaxaca y el municipio de Teotihuacán del Estado de México como invitados especiales, quienes ofrecerán una muestra de su cultura. En este festival participarán más de 100 expositores, quienes ofrecerán talleres, conferencias, shows gratuitos, así como también, venderán artesanías y souvenirs como playeras o llaveros de insectos, por lo que se convierte en una alternativa diferente para el fin de semana.

Los más pequeños del hogar se podrán divertir, pues se organizaron actividades exclusivas para ellos. En cuanto al pago, hay varias opciones, pues se puede realizar en efectivo, transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o débito, la manera más fácil y rápida de llegar es en transporte público, ya que las estaciones Cuauhtémoc y Durango del Metrobús son las más cercanas, al igual que el Metro de la capital.

Fuente: Tribuna