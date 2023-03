AMLO no será el "gran elector" del candidato a la presidencia 2024 por Morena: "Será el pueblo"

Villahermosa, Tabasco.- El próximo año se realizarán las elecciones presidenciales 2024, y si bien aún falta para que concluya la Administración del mandatario tabasqueño Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la discusión para elegir al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya ha empezado, pues los tres posibles candidatos son la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.

Ante esta situación, el presidente AMLO declaró en su conferencia de prensa 'matutina' de este viernes 17 de marzo que él no elegirá al candidato del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), sino que será el pueblo el que decida quién irá por la presidencia de la República Mexicana. Señaló que si bien el cuenta con una "gran responsabilidad" histórica para seguir con el "proyecto del cambio en México", no será el "gran elector", y confía en la convicción de los mexicanos.

Morena tiene tres posibles candidatos para la presidencia de México. Foto: Twitter

Claro que asumo la responsabilidad histórica, porque la vamos a compartir esa responsabilidad, no voy yo a elegir, yo no soy el gran elector, van a ser los ciudadanos [...] Se les va a preguntar, hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mayor de edad, es sabio, sabe muy bien lo que conviene y lo que no, y esa es la democracia", expresó el mandatario mexicano en conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco.