Hoy No Circula domingo 19 de marzo 2023: ¿Qué placas 'descansan' este día en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El megapuente que caracteriza a este mes continúa, y si hoy domingo 19 de marzo del 2023 planeas movilizarte en inmediaciones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ya sea por actividades recreativas o laborales, es indispensable que te informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. ¡TRIBUNA te comparte todos los datos que debes conocer para evitar multas!

¿Este domingo 19 de mazo se aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) te informa que este domingo 19 de marzo del 2023, el tercero del mes, el Hoy No Circula no presenta cambios; esto significa que no hay restricciones vehiculares y que todos los automóviles podrán transitar sin importar su terminación de placas, holograma de verificación, o color de engomado. Las normas del programa volverán a aplicarse el próximo lunes 20 de marzo, en un horario que va desde las 05:00 horas, hasta las 22:00 de la noche. ¡Toma en cuenta esta información!

Este es el programa Hoy No Circula de esta semana

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: Internet

¿Qué vehículos quedan exentos del programa Hoy No Circula?

Los vehículos que están exentos del programa Hoy No Circula son todos los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00; asimismo, no se contemplan en las restricciones a los automóviles híbridos, eléctricos o que tienen placas para personas con alguna discapacidad. La misma libertad la obtienen todos los taxis, transportes de carga, de alimentos perecederos, transporte público, ambulancias, unidades de seguridad, como patrullas y motocicletas, y autos que utilizan gas natural.

¿De cuánto es la multa por infringir el programa Hoy No Circula?

Si infringes el programa Hoy No Circula en la capital mexicana, agentes preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), comandados por Omar García Harfuch, podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual equivaldrá de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en un aproximado de mil 924.40 pesos o hasta dos mil 886.60 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX).

¿En qué entidades se aplica el programa Hoy No Circula?

Recuerda que estas restricciones tienen validez en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro del país y está integrada por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y en las entidades de Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. El programa se creó con la intención de cuidar la calidad del aire en una de las zonas más contaminadas de México.

Fuente: Tribuna