Abuso sexual y violaciones: El Colegio Carmel se convirtió en un infierno para menores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del bloqueo registrado este miércoles en la alcaldía Coyoacán, en el cual padres de familia denunciaron que los menores del Colegio Carmel fueron víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro del personal del centro educativo, el titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó en sus redes sociales que se liberaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas.

Asimismo, mencionó que tras el bloqueo de ayer, la dependencia a su cargo se comunicó con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la cual liberó las dos órdenes para buscar y detener a las personas responsables del delito de abuso sexual en este colegio. En ese sentido, el funcionario capitalino aseguró que la fiscal Ernestina Godoy mostró mucha sensibilidad al respecto.

Cabe señalar que el abuso sexual no es el único delito que presuntamente se ha cometido en el Colegio Carmel, pues se han levantado cinco denuncias en contra del personal de este centro educativo por violación y pornografía infantil en agravio de menores de entre cuatro y seis años, lo que provocó la ira y la sed de justicia de los padres de las víctimas, quienes buscan justicia y que los responsables paguen por los hechos.

Además, de acuerdo con las autoridades, se documentaron al menos 25 casos de este tipo en contra de los menores, las cuales datan desde 2017. En ese marco, el abogado de los padres, Gustavo Martínez, precisó que cuatro de las cinco denuncias fueron por violación y la restante por abuso sexual, todas presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la FGJ-CDMX.

Finalmente, el abogado lamentó que el colegio siga funcionando a pesar de lo sucedido. Incluso, señaló que no solo son los profesores que han sido acusados directamente, sino que también los directivos de este plantel estarían involucrados de manera directa por el delito de omisión. No quiso dar detalles para no entorpecer las investigaciones, pero señaló que son varios maestros los involucrados

Fuente: Tribuna