¡Aguas! Semovi dice que no hay permisos para motos sin placas emitidos por ellos; si lo tienes es falso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 2 de marzo, la Secretaría de Movilidad (Semovi), dependencia de la CDMX encabezada por Andrés Lajous, informó que tras detectar la circulación de un presunto permiso emitido por ellos y enfocado a conductores de motocicletas de la urbe que carezcan de placas, se hace la aclaración sobre no haber tal documento vigente, por lo que será necesario que se cuente con las respectivas placas para por hacer uso de estos vehículos y no acumular una infracción.

Cabe destacar que además en dicho permiso que se ha hecho viral, también se indica que los conductores pueden circular sin la necesidad de una tarjeta de circulación, lo que también fue desmentido por la dependencia capitalina y por ello, se hizo la invitación a aquellos que cuenten con este documento apócrifo a estar la día en los trámites correspondientes.

Ilustrativa

A modo de alertar a los nuevos conductores a no tramitar este documento, se hizo hincapié respecto a que pagarlo corresponde solamente a una estafa e incluso se pidió de manera encarecida que, en caso de insistir en que son emitidos por cualquiera de los Centros de Atención Ciudadana de la Ciudad de México, esto en realidad no es así ya que ninguna dependencia emite este papel.

"Es preciso reiterar que esta clase de permisos son falsos, por lo que su portación puede generarle al conductor ser acreedor a las sanciones administrativas, de tránsito y/o penales correspondientes".

Captura de pantalla

Si recientemente adquiriste una motocicleta o estás a punto de hacerlo, será necesario tramitar las placas correspondientes para evitar no solo multas, sino también que la unidad sea llevada a corralón y por ende, no poder hacer uso de la misma hasta que too esté en orden. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llevan. Acabo operativos aleatorios a modo de asegurarse que la unidad está en orden. Esto es lo que se requiere para sacar placas para motocicleta en la CDMX:

Identificación con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Factura de la misma

Pago del trámite ante la Secretaría de Finanzas

Si existen dudas o bien, se requiere hacer la denuncia sobre este tipo de trámites falsos, la Semovi informó que será necesario acercarse a los servidores de la nación para levantar la denuncia correspondiente. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a denunciar a aquellos que lleven a cabo este tipo de acciones ilegales con la finalidad de poner en riesgo a los conductores de motocicletas en la capital con el objetivo de obtener dinero fácil.

Fuente: Tribuna