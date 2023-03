AMLO reacciona a quema de figura de ministra Norma Piña en el Zócalo y manda mensaje: "Hipócritas"

Comparta este artículo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pasado sábado 18 de marzo, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), convocó a una marcha en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para conmemorar los 85 años de la Expropiación Petrolera. No obstante, durante el evento, el cual estuvo lleno de simpatizantes del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), se quemó una figura que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En la marcha de AMLO en el Zócalo, quemaron la figura de la ministra Norma Piña. Foto: Twitter

Estos hechos fueron condenados por el jefe del Ejecutivo Federal mexicano en su tradicional conferencia de prensa matutina, la cual se realizó este lunes 20 de marzo del 2023 desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde AMLO realiza una gira. En una breve intervención, el presidente mencionó, respecto a la quema de una figura de la ministra Norma Piña en la explanada del Zócalo del Centro Histórico de la CDMX, López Obrador dejó en claro que el movimiento de la 4T es pacífico.

[Pienso] que no debe de llevarse a cabo este tipo de actos. No es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no? Eso es lo que yo opino [...] Sí condeno esos actos; no hace falta [quemar], tenemos que vernos como adversarios , no como enemigos, además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico", expresó el mandatario tabasqueño en su conferencia 'mañanera'.

Asimismo, el presidente de la República Mexicana hizo un llamado a sus simpatizantes a "no odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo. Son nuestros adversarios, pero no nuestros enemigos. Claro que son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy consciente que se debe seguir luchando por la vía pacífica, que vamos muy bien", aseguró sobre el proyecto de Transformación que realiza en México.

Finalmente, aseguró que "no hay que darles motivos a los conservadores, porque y ven cómo son, muy hipócritas. No estoy seguro pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron unas figuras, ¿qué figuras eran? ¿Una mía también? No me di cuenta, no me di por enterado, pero no debe de pasar eso, en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no alió en la prensa, ¿verdad? Nadie se quejó", condenó.

De todas maneras repruebo [la quema de la figura] de la ministra Piña; sabía que habían quemado una figura, es mucho muy de los conservadores eso", puntualizó.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'