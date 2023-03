Claudia Sheinbaum condena ataques contra Norma Piña y deja fuerte recado a quienes participaron

Ciudad de México.- El escándalo provocado por lo acontecido durante la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde muchos de sus seguidores realizaron acciones de violencia en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues llevaron una piñata de su persona, la quemaron y golpearon, al mismo tiempo en el que gritaron “fuera Piña” en reiteradas ocasiones.

Todo esto desató una ola de críticas y señalamientos en contra de los seguidores de López Obrador, a quienes muchos acusaron de violencia de género y política. Ante ello, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya expresó una postura después de estas muestras de violencia en contra de una funcionaria pública de alto nivel, quien preside uno de los Tres Poderes de la Unión.

En ese marco, durante la inauguración del Puente Vehicular Circuito Interior – Gran Canal, Sheinbaum Pardo condenó las acciones de las personas que acudieron a la concentración convocada por López Obrador, quienes quemaron la figura de la ministra Norma Piña y subrayó que es una práctica que no debería existir y condenó los hechos de violencia que se registraron el sábado pasado.

“Obviamente no me parece que sea correcto, no es una práctica que deba existir, ni mucho menos, y es condenable”, expresó Sheinbaum Pardo.