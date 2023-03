"Narcoestado": AMLO defiende su estrategia de seguridad y vuelve a criticar Gobierno de Calderón

Oaxaca, México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde la capital del estado de Oaxaca, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la estrategia de seguridad que se está empleando en México con el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Al mismo tiempo volvió a criticar la Administración del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien en sus palabras tuvo un "narcoestado".

En la 'mañanera' de este martes 21 de marzo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que su estrategia para frenar la inseguridad y la violencia en todo el país es efectiva, a diferencia de la que se usó en sexenios pasados cuando se pensaba que la "maldad" se contrarrestaba con más "maldad", es decir, con "más cárceles, leyes más duras". Aseguró que estas acciones solo reforzaron el "narcoestado" que tuvo Felipe Calderón en el país.

En la imagen, el presidente AMLO en su tradicional conferencia de prensa. Foto: Gobierno de México

Considero que la estrategia [de seguridad] que hemos llevado a cabo en todo el país y en Oaxaca, es la adecuada para enfrentar el flagelo de la violencia . Creo que antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad, de la violencia solo con el uso de la fuerza. Se pensaba que con cárceles, con mano dura, con leyes más severas decían los gobernantes frente a las cámaras "no me va a temblar la mano, la ley es la ley" y ya vimos lo que hicieron, hubo en México cuando menos un sexenio, el de Calderón, en que predominó un narcoestado", mencionó el presidente de México en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, aseguró que las autoridades de ese tiempo "estaban al servicio de la delincuencia, qué hicieron, también abandonar al pueblo, dedicarse a saquear, llegaron al extremo de burlarse de los jóvenes, [...] y nunca hicieron nada por ellos". Ante esta situación, prosiguió AMLO, el Gobierno de la 4T ha buscado "una estrategia distinta" en la que se ponga más atención a los jóvenes.

Nosotros estamos aplicando una estrategia distinta, porque nosotros consideramos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar las conductas antisociales, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien", aseguró López Obrador.