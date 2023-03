Sismo en México: Guerrero registra temblor de 4.6 grados pero alerta sísmica no se activa en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informo sobre un sismo que azotó este miércoles 22 de marzo el sureste del estado de Guerrero, movimiento telúrico que pese a su intensidad, no ameritó que se activara el sistema de altavoces distribuido en la CDMX para dar pie a la evacuación de inmuebles, el motivo fue porque las primeras ondas no contaban con la fuerza para que se sintiera en la capital mexicana.

De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, el sismo de este miércoles sucedió en punto de las 09:27:04 horas a 21 kilómetros del sureste de San Marcos en el estado de Guerrero, movimiento que tuvo una intensidad de 4.6 grados y contó además con una profundidad de 18 kilómetros. Basta hacer énfasis en que solo los resientes de dicho lugar percibieron el movimiento pero hasta ahora no se han reportado daños materiales o víctimas por el movimiento.

Captura de pantalla

La dependencia ha resaltado en varias ocasiones que los sismos en México son muy comunes por la ubicación geográfica del país, pues basta recordar que la nación se encuentra muy cerca del denominado Anillo de fuego, el cual es una serie de volcanes que rodean al Océano Pacífico. No obstante, los sismos que suceden en México son de magnitud leve y solo 90, en promedio, al día se consideran se magnitud moderada; será hasta que suceda un sismo fuerte cuando las alertas se activen previniendo a la ciudadanía en general.

En ese sentido, se ha recordado a todo el país que el próximo 19 de abril en punto de las 11:00 horas, sí se activarán la alertas sísmicas presentes en la CDMX, Estado de México, Morelos o Puebla, por mencionar algunos ya que se llevará a cabo el primer mega simulacro nacional de este 2023. El objetivo de este ejercicio social es el de estar alerta ante un fe¡nómino natural de magnitud relevante que sorprenda al país como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Foto: ilustrativa

Brigadistas, autoridades y miembros de Protección Civil, se encargarán de evacuar los edificios en todo el territorio nacional para que, en caso de suceder un sismo fuerte, la ciudadanía sepa qué hacer para evitar resultar afectado. El ejercicio hay que apuntar, contará con el registro previo de inmuebles para que a la vez sean capacitados por la dependencia y saber qué hacer en caso de un siniestro.

El Servicio Sismológico Nacional recuerda que los sismos no se pueden predecir, por lo que a la vez se ha hecho a invitación a no caer en noticias falsas que se difundan en la red. Si por algún motivo un sistema de altavoces no suena o cuenta con un volumen bajo, se pide reportarlo ante la linea de emergencia 911 ya que este tipo de denuncias permitirá que en caso de un sismo fuerte todos estemos al tanto de su proximidad.

Fuente: Tribuna