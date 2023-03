Segalmex, fracaso corrupto de los programas sociales; acumula desfalcos al erario por más de 15mmdp

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una copia remendada de lo que fuera la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó crear Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); su objetivo, según el mandatario es garantizar la autosuficiencia alimentaria.

Pero en lugar de ello, lo que logró el gobierno federal fue hacer un boquete enorme en las finanzas públicas, ya que se ha confirmado el desfalco de, al menos, 15,311 mil millones de pesos mediante adquisiciones fraudulentas o inexistentes.

La cifra es tan escandalosa que es más del doble que la Estafa Maestra (7 mil millones), el caso más flagrante de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Años y dinero

Desde 2019, prácticamente meses después de que fue creada, ya se reportaron irregularidades en las cuentas de Segalmex y de sus filiales Diconsa y Liconsa; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó “movimientos irregulares” por 3,296 millones de pesos.

Algo que se repitió en 2020, 2021 y el año pasado, cuando la situación ya era tal que el mismo presidente debió reconocer que se investigaba la gestión de Ignacio Ovalle, titular de Segalmex y de varios de sus subordinados.

Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”, confirmó en junio 2022. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, existen 38 denuncias formales sobre el caso de Seguridad Alimentaria

A inicios de este mes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de veintidós funcionarios, a quienes acusa de pagar 145 millones de pesos por ocho mil toneladas de azúcar, de las cuales apenas entregaron tres mil.

De acuerdo con un reportaje del diario El País, ese modo de operar se dio también en la compra de carne de res que se adquirió por 73.54 millones de pesos sin pruebas fehacientes de que fuese entregada.

Hasta el momento van diez funcionarios vinculados a proceso, de acuerdo con la FGR.

Defensa a ultranza

No hay impunidas, no somos iguales a los anteriores presidentes”, dijo el presidente López Obrador hace once días en su mañanera, en donde agregó que en el caso de Segalmex y sus filiales, caería quien tuviera que caer… pero no Ignacio Ovalle.

El mandatario aseguró que el extitular de Segalmex no era parte del fraude, sino víctima del mismo, pues fue engañado por un “grupo de priistas de malas mañas, acostumbrados a robar”, esto pese a que en el tiempo en que Ovalle estuvo al frente del organismo, el daño al erario se calculó en 9,500 millones.

Además, el presidente olvidó que a la mayoría de los implicados y señalados, fue Ovalle el que les nombró. Cabe recordar que Ovalle fue director de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en aquellos tiempos también se señalaron potentes fraudes y malversaciones de recursos públicos.

Afectados y pobres

La Segalmex, de acuerdo con la explicación del gobierno federal, se conformó con el fin de reducir la marginación y la pobreza en que buena parte de la población se encuentra, acercándole productos de primera necesidad a precios accesibles, sobre todo en comunidades rurales.

Lo cierto es que, de acuerdo a los análisis oficiales y a los reportes de diferentes medios de comunicación, esto no se ha logrado, e incluso hay zonas urbanas y rurales en donde no existen tiendas o bodegas del organismo, como es el caso de Cajeme.

