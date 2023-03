El Gobierno lo niega, pero el crimen domina; AMLO minimiza la visión del Departamento de EU

Ciudad de México.- Ayer, Andrés Manuel López Obrador cargó nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos, particularmente sus esfuerzo para denostar se centraron en Antony Blinken, secretario de Estado del Gobierno de Joe Biden.

No hay ningún lugar en el territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad (…) no es cierto, es falso que haya regiones controladas por el narcotráfico”, dijo el mandatario en su último encuentro con medios de la semana, esto como respuesta a lo que dijo Blinken en sentido contrario.