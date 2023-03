¿Por contingencia ambiental? Estos son los automóviles que no circulan este sábado 25 de marzo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el objetivo de evitar que gases contaminantes invadan el ambiente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó cuáles son los vehículos que entran en el Programa Hoy No Circula este sábado 25 de marzo desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que sin importar cualquier evento, éstas deberán permanecer en casa hasta que el periodo haya concluido; de lo contrario, se aplicará una multa.

Las autoridades informaron que las unidades que no circulan durante todo el día son las que cuenten con holograma 1 y placa en terminación par, es decir, 2, 4, 6 y 8, al tiempo que tampoco lo harán los vehículos con holograma 2 y aquellos que tengan placas emitidas en entidades foráneas, pues basta recordar, la CAMe se compone por los Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, CDMX y Estado de México.

Es importante informar que pese a que el programa es con la finalidad de proteger al medio ambiente, hay excepciones a al regla, por lo que sin importar si se cuenta con terminación de placa en número par, sí podrán circular las unidades que tengan hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos o híbridos y los que tengan placas para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, patrullas, unidades de servicio médico como ambulancias y claro está, motocicletas.

El programa Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

En caso de violar esta medida, elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán los que apliquen la respectiva multa, la cual es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual sufrió un aumento desde el pasado mes de febrero del año en curso, por lo que la cantidad a pagar será de los mil 924.40 pesos, hasta dos mil 886.60 pesos. En caso de no pagarse las multas, no se podrá llevar a cabo la verificación correspondiente.

Se recuerda que cuando las autoridades determinan que hay una mala calidad del aire, se aplicará el Doble Hoy No Circula inclusive si se trata de día sábado. No obstante, para este día la restricción vehicular se mantiene de manera habitual pues la CAMe no informó que fuera necesario aplicar dicha medida. Si hay cambios en el ambiente, será dicha dependencia la que informe las restricciones mediante las redes sociales.

