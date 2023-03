Prevalece la Contingencia Ambiental en CDMX: ¿Habrá Doble Hoy No Circula este lunes 27 de marzo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el pasado sábado se activará la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que para este domingo 26 de marzo del 2023 continuarán las medidas preventivas por la gran cantidad de ozono que hay en el ambiente. Esto ha desatado una duda entre los capitalinos: ¿el próximo lunes 27 de marzo del 2023 se activará el Programa Doble Hoy No Circula?

A través de un comunicado de prensa publicado la mañana de este domingo 26 de marzo del 2023, a las 10:12 horas, tiempo local, la CAMe informó que este día seguirá la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por los altos niveles de ozono en la ZMVM. Ante esto, se recomendó a la población del centro de la República Mexicana mantenerse informada sobre la calidad del aire y no hacer ejercicio al aire libra, principalmente entre las 13:00 y 17:00 horas.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México informa que la circulación anticiclónica persistirá afectando al centro del país y la masa de aire que la acompaña tiene bajo contenido de humedad, el cielo estará medio nublado a despejado. El viento presentará intensidad baja, de 5 a 8 kilómetros por hora, hasta las 16:00 horas y oscilará de 7 a 13 kilómetros por hora en las horas siguientes. Estas condiciones propiciarán de moderado a significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo ocasionando calidad del aire de Mala a Muy Mala", se lee en el comunicado de la CAMe.

Cabe mencionar que debido a estas condiciones, la mañana de este domingo entró en vigor el programa Hoy No Circula, mismo que generalmente permanece suspendido estos días. Autoridades determinaron que este día no podrán transitar los automotores que tienen el holograma de verificación 2, ni los que cuentan con el holograma 2 con los números 1, 3, 5, 7 o 9 como último dígito. Tampoco los de holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Programa Hoy No Circula para este domingo. Foto: CAMe

¿Se activará el programa Doble Hoy No Circula el próximo lunes 27 de marzo?

Sobre si el programa Doble Hoy No Circula funcionará el próximo lunes 27 de marzo del 2023, la CAMe aún no lo confirma ni lo niega, ya que en punto de las 15:00 horas, tiempo local, compartirá un nuevo comunicado sobre la calidad del aire. Más noche, a las 18:00, dará más detalles. De igual forma, sigue las recomendaciones para las autoridades.

Fuente: Tribuna y Comisión Ambiental de la Megalópolis