Doble Hoy No Circula lunes 27 de marzo: ¡Evita multas! Placas que 'descansan' por Contingencia Ambiental

Ciudad de México.- La mala calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se ha mantenido desde el pasado sábado, así como los altos niveles de ozono, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó que este día continuara la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, a fin de que las condiciones ambientales mejoren. Con esto, se activa el Programa Doble Hoy No Circula; conoce aquí cuáles son las restricciones vehiculares de este lunes 27 de marzo del 2023.

Programa Doble Hoy No Circula de este lunes. Foto: CAMe

De acuerdo con la información compartida en las redes sociales de la CAMe, referente al Hoy No Circula este lunes 27 de marzo del 2023 no podrán transitar en el Valle de México los automotores que tienen asignado el holograma de verificación 00 y 0, con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. Mismo caso para los coches de uso particular con holograma 1 y terminación de placas con 0, 2, 4, 5, 6 y 8 y las cuales están formadas sólo por letras. El programa Doble Hoy No Circula también aplica para:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los automotores que no cuentan con holograma de verificación, tales como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los brindan servicios turísticos, tienen placas foráneas o con placas formadas por letras; a estos se les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Los carros que dan servicio de taxi con holograma de verificación 1 o 2; estos dejarán de circular de las 10:00 a las 22:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Asimismo, la Comisión señala que por motivo del Doble Hoy No Circula se aplicará una restricción de circulación al 50 por ciento de los vehículos que se dedican al reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Por otra parte, los vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, tiempo local, con excepción de los que son parte del Programa de Autorregulación de la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex).

¿A cuánto asciende la multa por violar el Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

Recuerda que si no respetas las restricciones del Doble Hoy No Circula de este lunes 27 de marzo del 2023, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), comandados por Omar García Harfuch, podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 2 mil 074.80 pesos o hasta 3 mil 112.2 pesos.

Fuente: Tribuna y Comisión Ambiental de la Megalópolis