¿Habrá doble Hoy No Circula este martes 28 de marzo? La Contingencia Ambiental permanece en la CDMX

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó esta mañana que continúa la Fase I de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el fin de proteger la salud de la población capitalina y prevenir la exposición a niveles altos de ozono. Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México señaló que persistirá la circulación anticiclónica que afecta al centro del país y la masa de aire que la acompaña tiene bajo contenido de humedad, situación que ocasionará cielo despejado a medio nublado durante la mañana y parte de la tarde. El viento presentará intensidad baja, de 5 a 8 km/h hasta las 16:00 horas y oscilará de 7 a 13 km/h en las horas siguientes.

En ese marco, el organismo explicó que estas condiciones meteorológicas propiciarán de moderado a significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo ocasionando calidad del aire de Mala a Muy Mala. Por otro lado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis continuará con el monitoreo de la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 15:00 horas.

Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental

Esta decisión afectara a los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, así como de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8. Además, tampoco circularán autos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Se debe mencionar que la medida también aplica para unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Asimismo, los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX.

Contingencia Ambiental en la CDMX

Debido a esta contingencia ambiental, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones como evitar tiempos prolongados de permanencia a la intemperie, suspender la práctica del ejercicio y recreación al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas, así como evitar fumar en la medida de lo posible, evitar el uso del automóvil y utilizar el transporte.

Fuente: Tribuna