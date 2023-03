¿Nueva estrategia del Gobierno de la 4T de AMLO? Morena busca imponer a la presidenta del INE

Sonora, México.- El jueves los diputados seleccionarán a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), junto con 3 nuevos consejeros; en su intento por poner en la silla a alguien cercano a Morena, los legisladores que forman parte del Comité Técnico de Evaluación (quienes se encargan de todo el proceso) conformaron una quinteta de candidatas, de las cuales solamente una no está ligada al partido guinda.

El grupo de 5 mujeres que buscan ser presidentas del INE está conformado por Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala; todas ellas tienen vínculos con Morena, mientras que la quinta aspirante es Rebeca Barrera Amador.

En la imagen, el presidente AMLO. Foto: Internet

En el caso de Bertha Maria Alcalde Luján es hermana de María Luisa Alcalde, actual secretaria del Trabajo, además de desempeñarse en el gobierno de López Obrador como comisionada de operación sanitaria de Cofepris. Ambas son hijas de Bertha Luján Uranga, expresidenta del Consejo Nacional de Morena. Por su parte, Iulisca Zircey Bautista Arreola fue asesora del consejero electoral, Jaime Rivera Velázquez, entre los años 2018 y 2020, además de que es esposa del subsecretario de Sedatu Daniel Fajardo.

En cuanto a Guadalupe Álvarez Rascón, se sabe que es hija del senador morenista José Antonio Álvarez Lima, desempeñándose en el pasado como coordinadora de fiscalización del INE. Dentro de la quinteta también está Guadalupe Taddei Zavala, quien es prima del superdelegado de los programas sociales del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Taddei, y tía de Pablo Taddei, director de ‘LitioMx’.

Rebeca Barrera Amador es la última candidata y la única aspirante a la presidencia del INE que no tiene vínculos con la Cuarta Transformación. Fue consejera presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur.

Al ser cuestionado sobre la cercanía de las 4 candidatas con el partido guinda, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que esto no representa ningún problema, pues lo considera totalmente legal.

Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos si no lo prohíbe la ley. Más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento, más de la mitad de la población en México, eso creo que es demostrable”, justificó.