Colectivos acusan al alcalde de Xochimilco de mandar asesinar a perros callejeros por esta razón

Ciudad de México.- El pasado domingo 26 de marzo, la alcaldía Xochimilco vivió uno de los festivales más esperados por los residentes, pues se llevo a cabo el evento denominado 'La Flor Más Bella del Ejido' donde además de disfrutar de la gastronomía y lugares turísticos de la demarcación, hubo una exposición ganadera abierta al público; no obstante, se ha hecho al denuncia respecto a que un grupo de perros callejeros serán asesinados por orden del alcalde por esta razón.

De acuerdo con lo expuesto por colectivos animalistas, el alcalde José Carlos Acosta Ruíz mandó asesinar a un grupo de perros sin hogar que se refugian al interior del Deportivo Xochimilco pues durante la exposición antes mencionada, atacaron a un grupo de conejos que se quedó sin vigilancia por un par de horas. Esto causo que el funcionario diera la orden de asesinar a los canes quienes de manera instintiva agredieron a los pequeños animales debido a que tenían hambre.

Algunos de los productores que participaron en la Expo Ganadera fueron testigos de los hechos y pidieron que no se tomen represalias contra los canes sino contra los guardias quienes descuidaron a los animales sin motivo aparente. No obstante, la alcaldía no se ha pronunciado al respecto, al tiempo que la denuncia se mantiene viral a través de las redes sociales.

Es en la red social TikTok que s expidió ayuda para salvar la vida de los tres perros callejeros que se refugian en el deportivo, animales que no se muestran agresivos a momento de ser grabados. Internautas remarcaron que los animales que se refugian en el recinto antes señalado, fueron abandonados durante la pandemia por los que eran sus dueños, de ahí que convivan con seres humanos y no ataquen a menos que se sientan en peligro.

"La alcaldía va de matanza en matanza. El 24 de noviembre se hizo oficio para saber el paradero los perros del centro de Xochimilco, a los cuales la alcaldía capturo y los fue a dejar a un predio de la alcaldía en la zona chinampera. Este hecho fue reportado a AGATAN, a la PAOT oficio: 2023-156-SPA-130", se lee en la denuncia hecha.

El maltrato animal en la CDMX es un delito que está tipificado con hasta seis años de cárcel. Diputados han buscado aumentar la pena con hasta 10 años de prisión especialmente porque las denuncias se mantienen al alza. De acuerdo con lo expuesto por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, tan solo en la capital del país hay un total de 17 mil 600 reportes por este delito de ls que el 87% involucra a perros sin hogar.

Al difundir el caso en redes sociales, se busca hacer presión para que la alcaldía ubicada al sur de la capital, no atente contra la vida de estos animales, al tiempo que la Brigada Animal, la cual forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervenga para salvaguardar a estos animales que hasta ahora se mantienen en peligro de ser sacrificados.

