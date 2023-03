Congreso de la CDMX busca decirle adiós a los narcocorridos en el transporte público de la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el Congreso de la Ciudad de México se realizó una propuesta bastante polémica para intentar disminuir los accidentes en los que se ven involucradas las unidades de transporte público de la capital, pues, en los últimos meses esto ha sido blanco de críticas y denuncias por parte de la población, ya que los accidentes de microbuses y camiones han cobrado la vida de varias personas.

En ese marco, Nazario Norberto, diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el recinto de Donceles, presentó una iniciativa que busca implementar algunas prohibiciones a los choferes de transporte público de la Ciudad de México, entre las que destaca que escuchen narcocorridos en sus unidades, propuesta que desató una gran polémica por el objetivo que pretende esta iniciativa.

Esta propuesta a la Ley de Movilidad busca que los operadores de unidades de transporte público no podrán llevar aparatos de sonido encendido con un volumen mayor a 60 decibeles y quedará prohibido transmitir o reproducir material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito. Esto con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito, así como los altos niveles de violencia.

Transporte público CDMX, Foto: Especial

"Es decir, el género musical dentro de los colectivos que asume, normaliza e incita a la violencia contra las mujeres y hombres, o bien los famosos narcocorridos, que se han vuelto populares dentro de la sociedad, y que hacen alusión al narcotráfico, reflejando las actividades delictivas a las que estos están relacionados", aseveró

Pero no es lo único que busca prohibir esta iniciativa, ya que también dicta que los operadores no pueden fumar o ingerir bebidas alcohólicas, algo que ya está penado por la ley. Además, tampoco pueden leer, platicas o llevar acompañantes, ni utilizar radios o celulares. Es decir, cualquier tipo que pueda distraer su atención durante la prestación del servicio. Asimismo, el legislador aseguró que la propuesta se realizó debido a que la Ley de Movilidad no contempla estos puntos

Finalmente, resaltó la importancia de que los conductores no estén distraídos porque son responsables de otras vidas y deben acatar en todo momento el reglamento interno de la ruta, línea o sus derivadas, así como el de la Ciudad de México. La propuesta de Nazario Norberto pone énfasis en insistir que debe abordarse el tema de la violencia de género o la apología del delito, es así que surgió una nueva propuesta para terminar con los accidentes.

Fuente: Tribuna