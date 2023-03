No te asustes: Alerta sísmica se activará este día por el mega simulacro; Sonará también en estas entidades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el objetivo de prevenir a la sociedad ante un sismo de magnitud fuerte, las autoridades mexicanas informaron que se llevará a cabo un mega simulacro con el fin de saber qué hacer en caso de un siniestro de este tipo, motivo por el que, para darle más realismo, se tomó la decisión de activar los sistemas de altavoces distribuidos en las 16 alcaldías de la capital mexicana, así como de los estados que cuentan con este sistema de prevención.

En teoría, se simulará que se vive un sismo de magnitud 7.5 grados, es decir, sería más severo que el que azotó al centro del país el pasado 19 de septiembre del 2022 donde, tras realizarse un simulacro la sociedad se sorprendió con el movimiento telúrico que tuvo un epicentro en las costas del estado de Michoacán y cuya magnitud fue de 7.1 grados.

Protección Civil informó que el ‘sismo’ que presuntamente azotará al país será el próximo 19 de abril en punto de las 11:00 horas, tiempo en que sonará la alta sísmica que ya es conocida en la capital del país, Estado de México, Morelos y Puebla, por mencionar algunos de los estados donde hay este sistema de altavoces. Pese a que se trata de una simulación, se ha invitado a los ciudadanos a participar pues se recordó, los fenómenos naturales de este tipo no se predicen.

Supuesto epicentro del sismo del 19 de abril que servirá para el mega simulacro nacional.

Debido a que el sismo de magnitud 7.5 sucederá ese día, se informó que se manejará como teoría epicentro al sureste de Tierra Blanca, Veracruz, por lo que además de sentirse en dicha entidad, será perceptible en la CDMX, Guerrero, Michoacán, Morelos o Estado de México, por mencionar algunos; no obstante, estas entidades también activarán el sistema de alarma a la misma hora:

Chiapas

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Además de saber qué es lo que se debe hacer en caso de sismo, se informó que el objetivo de este ejercicio de prevención es el de reportar los sistemas de altavoces que suenen con un volumen bajo o bien, que no se activen. Esto permitirá que se realicen los trabajos necesarios para arreglar el problema y estar prevennos en caso de un sismo real.

Para poder reportar los altavoces que no se activen de manera adecuada durante el simulacro, se pidió llamar al teléfono 55 5658 1111, número que pertenece a Locatel, así como al número de emergencia 911 donde los servidores de la nación tomarán en cuenta la dirección exacta del altavoz que presenta anomalías. Para los estados del norte del país donde no hay este sistema de alerta, se ha pedido también participar ya que México, por su ubicación geográfica, suele tener sismos constantes no solo en la costa del Pacífico.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna