Tras incendio en predio de Buenavista, Sandra Cuevas se mete en otra polémica por fuerte comentario

Ciudad de México.- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, está envuelta en una polémica, pues durante esta madrugada asistió a un inmueble incendiado en la zona de Buenavista, donde murieron dos personas. En ese marco, fue recibida con agresiones verbales por parte de los vecinos de la zona, algo que no permitió y aseguró que ella se dedica a trabajar más de 20 horas por día y pidió respeto a su persona, ya que ella no era la responsable del lamentable acontecimiento.

Estas agresiones e insultos los recibió por parte de las víctimas del incendio, los habitantes de las viviendas ubicadas entre las calles Carlos J. Meneses y Juan Aldama, sitios que se quemaron en su totalidad. Es por ello que, en un video que ella misma compartió en redes sociales, solicita que no la agredan de manera verbal y aprovechó para culpar a seguidores de Morena por lo ocurrido, al mismo tiempo que responsabilizó a los propios residentes por el incendio.

En ese marco, de acuerdo con los reportes oficiales, la causa del siniestro habría sido un corto circuito, lo que provocó las llamas, las cuales le quitaron la vida a dos personas y causó que las autoridades evacuaran a decenas. Además, Sandra Cuevas lamentó lo sucedido, pero reiteró que no fue culpa suya que estas personas decidieran “robar” el terreno y vivir en esas condiciones, por lo que pidió recibir respeto como condición para brindar ayuda.

“Yo los entiendo, pero no se vale que vamos llegando y empiezan con mentadas de madre cuando ustedes son los responsables. Yo no les dije róbense el predio, cuélguense de la luz, no me pueden venir a gritar no entiende”, enfatizó la alcaldesa en el lugar de los hechos.