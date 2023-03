¿Vives en Guadalajara? Toma nota, más de mil colonias se quedarán sin agua durante los siguientes días

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de abastecimiento de agua Chapala-Guadalajara, las autoridades de la 'Perla Tapatía' advirtieron a los ciudadanos sobre un megacorte que dejará a los habitantes de por lo menos mil nueve colonias sin el vital líquido justo en el marco de la Semana Santa, motivo por el cual se ha hecho la advertencia desde ahora para acumular agua potable y así poder llevar a cabo las actividades cotidianas sin afectaciones.

De acuerdo con el reporte reciente, el megacorte de agua será desde el 6 de abril y hasta el día 11 del mismo mes, periodo en que el servicio de agua quedará suspendido en los municipios de: Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán y Zapopan, demarcaciones donde todas sus colonias atravesarán por la falta de agua por un total de cinco días.

Carlos Torres, quien funge como director de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) de Guadalajara, informó que el corte del vital líquido comenzará a partir del jueves 6 de abril y permanecerá hasta el día 7; sin embargo, también advirtió que para el día sábado 8 comenzaría la recuperación del servicio el cual se espera quede concretado el día domingo 9 de abril; no obstante, se ha extendido el periodo hasta el día 11 con el fin de evitar afectaciones, al tiempo que se cree será paulatino que el agua regrese a los municipios antes mencionados.

"Los trabajos que realizaremos en esta ocasión serán el mantenimiento al acueducto Chapala-Guadalajara, lavado de tanques de distribución, cambio de válvulas, transformadores entre otros trabajos", aseveró el funcionario.

A modo de dar más detalles sobre los hechos, se dijo que el corte iniciará en punto de las 00:00 horas del jueves 6 de abril, por lo que se pidió adelantarse a este horario y guardare n botes limpios y con tapa agua potable para llevar a cabo las labores cotidianas, al tiempo de remarcar la importancia de no desperdiciarla especialmente durante el tiempo que se lleven a cabo los trabajos de reparación.

Para el municipio de Guadalajara se ha estimado que un total de 265 colonias se verán afacetadas, siendo la demarcación con más ciudadanos que se quedarán si agua potable; en Tonalá serán un total de 263 colonias, mientras que en Tlaquepaque se estiman 251. Para Zapopan el total es de 194 colonias, mientras que para El Salto y Juanacatlán serán un total de 36.

Algunas de las recomendaciones que s han hecho para evitar desperdiciar agua es la de no tomar duchas prolongadas, usar solo una cubeta para lavar los automóviles, revisar que no haya fugas en las casas y cerrar las llaves a medida que sea posible, Si hay dudas, se pide a la población acercarse al Siapa ya sea para conocer cuáles son las colonias que no tendrán agua o bien, para reportar fugas.

Fuente: Tribuna