AMLO habla sobre renuncia de Francisco Garduño al INM tras muerte de migrantes en Ciudad Juárez

Ciudad de México.- Luego de la tragedia en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual cobró la vida de 39 migrantes provenientes de diferentes naciones del Centro y Sur de América varias organizaciones han pedido la 'cabeza' de Francisco Garduño Yáñez, quien es titular de la dependencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró si el funcionario renunciará.

En la imagen, Francisco Garduño, titular del INM. Foto: Internet

En la conferencia de prensa matutina de este jueves 30 de marzo del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre si Francisco Garduño, titular del INM dejaría su cargo luego de la tragedia en un centro al norte de México, en el que se contabilizaron decenas de muertos y heridos. El mandatario López Obrador afirmó que ya conversó con el funcionario sobre estos hechos.

MÉXICO "No vamos a proteger a nadie": AMLO pide a FGR indagar siniestro que mató a migrantes en Ciudad Juárez

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en centro el INM en Chihuahua deja 39 víctimas. Foto: Twitter

Sin embargo, antes de hablar de una posible renuncia en el INM, el mandatario AMLO señaló que estarán a la espera de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el incendio; con esta, se espera deslindar responsabilidades y, posiblemente, castigar a funcionarios federales, entre los que podría estar Garduño Yáñez.

En esta misma intervención, López Obrador reiteró su pésame a los familiares de las víctimas, además de que mencionó que esta tarde su Gobierno volverá a informar sobre los avances de las pesquisas alrededor de esta tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez. El mandatario tabasqueño aseguró que no habrá impunidad ni protección para nadie. En tanto, el pasado miércoles, el Gobierno Federal informó que tras las primeras investigaciones de la FGR se identificó a ocho presuntos responsables del incendio.

Reitero primero es el pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho mucho, muy triste, a los familiares de los migrantes, de países hermanos, primero eso. Lo segundo es que no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que de hacer justicia, que actúan con profesionalismo, absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia", declaró el jefe del Ejecutivo Federal.