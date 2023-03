Noche de conciertos en el Foro Sol y el Palacio de los Deportes: Así puedes evitar el tráfico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las torrenciales lluvias del miércoles pasado obligaron a Billie Eilish a cancelar su concierto en el Foro Sol y reprogramarlo para este jueves 30 de marzo. Esto no lo vieron muy bien las autoridades de la Ciudad de México, pues la alcaldía Iztacalco tendrá otros cuatro conciertos multitudinarios, lo que sin duda afectará el tránsito vehicular, así como los sistemas de transporte público en la zona.

Además de Billie Eilish, se presentará The 1975 en el Palacio de los Deportes, mientras que Pierce The Veil hará lo propio en el Velódromo Olímpico, por lo que serán tres eventos multitudinarios al mismo tiempo en Iztacalco, a lo cual se le suma la presentación de Modest Mouse en el Pabellón Oeste, Es por eso que a los que planeen asistir a alguno de estos conciertos se les recomienda evitar las avenidas principales como Río Churubusco o el Víaducto.

Como alternativa, el transporte público de la Ciudad de México se convierte en la mejor opción, pues el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tiene al menos cuatro estaciones cerca de estos recintos, pues está la estación Velódromo, Mixiuhca, Ciudad Deportiva y Puebla, todas de las Línea 9. Asimismo, el Metrobús de la Ciudad de México también es opción, pues una de sus estaciones pasa a escasos metros del Palacio de los Deportes.

Concierto en el Foro Sol, Foto. Especial

Conciertos en el Foro Sol, Palacio de los Deportes y Velódromo Olímpico

Billie Eilish hizo un sold out en el Foro Sol en lo que sería su primer concierto en solitario en la CDMX tras estar presente en el Corona Capital. Sin embargo un diluvio arruinó su noche, por lo que reprogramó para este jueves y ahora se espera la llegada de 68 mil personas, quienes disfrutarán de los éxitos de la cantante estadounidense de 21 años, cuya presentación comenzará en punto de las 20:30 horas.

Además, unos metros más adelante, The 1975 comenzarán con su quinto concierto en la CDMX y presentaran su último álbum de estudio ‘Being Funny in a different Language’, esto sucederá en el Palacio de los Deportes, justo frente al Foro Sol. Asimismo, a unos pasos, en el Velódromo Olímpico Pierce The Veil comenzará su concierto, en lo que será su regreso a México tras siete años de ausencia. Este escenario se localiza a un costado del Palacio de los Deportes.

Conciertos en el Foro Sol, Foto: Especial

Finalmente, la noche de conciertos la completa Modest Mouse, quienes se presentarán en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, los ingleses regresan a la capital para presentar ‘The Golden Casket’. Esta presentación comenzará en punto de las 22:00 horas.