Hoy No Circula viernes 31 de marzo: ¿Hay Contingencia Ambiental? Placas que 'descansan' en CDMX

Ciudad de México.- ¡Concluye un mes más! Y si este viernes 31 de marzo del 2023, último día de la semana y arranque de vacaciones de Semana Santa saldrás de viaje en tu automotor, es indispensable que te informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula, a fin de que evites multes. TRIBUNA te comparte todo lo que debes saber y te dice si hoy hay Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). ¡Toma nota!

De acuerdo con información compartida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en sus redes sociales, este viernes 31 de marzo del 2023 no hay Contingencia Ambiental, por lo que el Hoy No Circula funciona con normalidad. Lo anterior significa que 'descansan' del tránsito vehicular todos los carros que tienen asignada la terminación de placas 9 y 0, el engomado color azul, y el holograma de verificación 1 y 2. No olvides que si infringes estas normas, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) podrán detenerte y aplicarte una multa.

Programa Hoy No Circula de este viernes. Foto: CAMe

¿A cuánto asciende la multa por infringir el programa Hoy No Circula?

Si infringes las reglas del programa Hoy No Circula este viernes (o cualquier otro día en el que se aplique), agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, comandados por Omar García Harfuch, podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual en la capital equivaldrá de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en un aproximado de mil 924.40 pesos o hasta dos mil 886.60 pesos. ¡Esto podría afectar tu economía!

¿En qué entidades se aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula tiene validez en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), y las entidades de Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. En el caso del Edomex, el programa de restricción vehicular funciona solo en 18 municipios

Estos vehículos están exentos del programa Hoy No Circula

Los autos que quedan exentos del Hoy No Circula son todos los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00; de igual forma, no se contemplan en las restricciones a los autos híbridos, eléctricos o que tienen asignadas placas para personas con discapacidad. El mismo caso es para taxis, transporte de carga, transporte público, ambulancias, unidades de seguridad, como patrullas y motocicletas, y autos que utilizan gas natural. Los vehículos de personal de la salud también quedan 'libres' de estas normas de tránsito.

Programa Hoy No Circula que se aplica esta semana

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

