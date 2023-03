Cuídate de la multa: Estos son los vehículos que no circulan este sábado 4 de marzo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Autoridades capitalinas e incluso del Estado de México, recuerdan a los automovilistas que pese a ser fin de semana, el Programa Hoy No Circula continúa vigente y, al tratarse del primer sábado del mes, hay algunas unidades que deberán respetar dicha medida o de lo contrario, recibe una multa. Si tienes planes de salir a 'rodar' en compañía de tu familia, amigos o te desplazas a cualquier punto, toma encuesta cuáles son los que deberán 'descansar' todo el día.

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que deberán dejar de circular son los que cuenten con holograma 1 y terminación de placa en número non, es decir 1, 3, 5, 7 y 9, además de aquellos que tengan holograma 2 y placas de entidades foráneas, lo que se traduce en los estados que no son parte de la CAMe.

El programa está vigente desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Cabe destacar que hay excepciones a este programa, por lo que los vehículos con hologramas 0 y 00, así como eléctricos, híbridos, con placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, de servicio médico, patrullas y motocicletas, son las únicas que quedan exentas de respetar el programa; de lo contrario, elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicarán una multa.

La multa que los elementos de tránsito aplicarán en caso de violar esta norma es de entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual aumentó su valor el pasado mes de febrero quedando en 173.64 pesos, lo que deja una cifra a aplicar de mil 924.40 pesos y hasta dos mil 886.60 pesos. Recuerda que si no pagas tus multas, será muy difícil poder verificar tu automóvil.

