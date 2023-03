Sonido "La Changa" deja plantada a Sandra Cuevas y su "Guerra de Sonideros", en CDMX

Ciudad de México.- Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, estuvo de nueva cuenta en el ojo del huracán al anunciar el evento “Guerra de Sonideros”, un concierto en el que invitó a más de una decena de representantes de este tipo de música. Todo esto después del escándalo que se generó después de la prohibición de los famosos bailes organizados por colectivos en el Kiosco Morisco, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Sin embargo, no todo salió como la funcionaria capitalina lo esperaba, pues 16 sonideros respondieron y organizaron su propio danzón, algo que aplaudieron morenistas en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Pero también una de las agrupaciones más icónicas de este género, pues el fundador de Sonido “La Changa”, Ramón Rojo Villa, no dudó en expresar su inconformidad con las recientes decisiones de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Por estos motivos y como forma de no prestarse a las prohibiciones de estas actividades lúdicas en la demarcación, decidió unirse al evento de Iztapalapa. Algo que sin duda provocó la furia de las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes desplegaron un cártel especial para la realización de este evento en la explanada de la demarcación. Solo se trata de otra respuesta en contra de la funcionaria capitalina en cuanto a esta cuestionable decisión.

"Estaba yo viendo en los medios, porque yo no sé mucho de política, que injustamente unas personas como yo de la tercera edad, que van todos los domingos a la explanada de Santa María la Ribera les quitaron el baile, van a bailar danzón, todo el ambiente, no me parece porque es injusto de que esas personas aparte de que les cancelen su baile, los golpeen", mencionó el fundador de “La Changa”.