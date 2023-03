Dueña de pantera asegurada por Profepa pide ayuda de este artista para recuperarla

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Hace algunos días, las redes sociales se sorprendieron luego que la actriz mexicana Sandra Echeverría denunciara que, mientras estaba en grabaciones de su más reciente proyecto, observó cómo una mujer paseaba a un cachorro de pantera negra como si fuera un animal doméstico, por lo que pidió ayuda a organizaciones animales y sobre todo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para salvaguardarla, lo que llevó a que ésta fuera llevada a un zoológico donde recibe atención médica.

Cabe destacar que la dueña de la pantera, respondió al tuit de la actriz y, modo de burla le recordó que ellos seguirían teniendo a esta pantera, por lo que a su vez le sugirió que en lugar de hacer eso, mejor apoyara a los emprendedores de Tepatitlán, sitio donde sucedieron los hechos. Pese a ello, la dependencia aseguró que los presuntos dueños no habían podido entregar documentación adecuada y por ello, procedían al decomiso de la especie.

"Gracias @sandraecheverr por la atención hacia nosotros, la Pantera sigue y seguirá con nosotros deberías de ayudar a nuestros emprendedores de Tepatitlán y no sólo ayudando y asiendote la defensora de los animales te lo agradecería te mando un fuerte abrazo".

Pide ayuda de otro famoso

Tras estos hechos, la mujer identificada como Jaqueline, ahora ha pedido ayuda a través de las redes sociales a Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, integrante de Cartel de Santa a quien le insistió ponerse en contacto con ella para hacer algo que les perita recuperar a esta pantera, situación que llamó la atención de los internautas pues los hechos sucedieron en Jalisco y Babo es originario de Nuevo León.

"Lo que realmente hizo es alejar a esa pantera bebé de su familia, pero como no sabe del tema ella (…), ella habla de maltrato cuando ella lo promueve en su Instagram", escribió la dueña de la patera.

El motivo por el cual ésta ha recurrido al intérprete de Todas mueren por mi, Burbujas de cristal, Bombos y Tarolas o La pelotona es porque en redes sociales ha presumido también tener una especie de este tipo dentro de su residencia particular; sin embargo, lo que no se sabe es qué aporte pueda tener el rapero para que la mujer recupere a esta especie pues al momento de realizar la investigación, Profepa dejó claro que la familia no pudo acreditar la respectiva propiedad. Por si fuera poco, el cantante no ha mostrado su postura por lo que puede que todo quede en una simple anécdota.

En tanto, la dependencia ha enmarcado que la pantera está en el zoológico de Zapopan donde además de convivir con otros felinos, también recibe atención médica y alimentación adecuada. Sin embargo, pese a tales aclaraciones, Jacqueline insiste en que sí cuenta con los documentos necesarios para demostrar que la pantera es suya pero no explicó qué documentos posee.

