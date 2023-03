Omar García Harfuch organiza "convivio" para reconocer a mujeres policías por el 8M

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional del Día de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó una convivencia para reconocer a las mujeres policías de la Ciudad de México, donde se contó con la presencia del secretario Omar García Harfuch. El evento realizó en las instalaciones de la Unidad de Policía Metropolitana (UPM) Guerreros, localizadas en la alcaldía Venustiano Carranza.

Sin embargo, esto no fue bien recibido por algunos grupos, pues aseguran que el 8 de marzo no es un día en el que se deban realizar celebraciones. Sino una manera de visibilizar la violencia y la desigualdad que ha atormentado a las mujeres a lo largo de los años. Esto desató algunas criticas en contra del funcionario capitalino, pues a pesar de que se reconoció la intención, se detalló que no se puede convivir en un país en el que desaparecen 7 mujeres al día.

En ese sentido, el Secretario de Seguridad Ciudadana expresó su reconocimiento a la labor que realizan las mujeres que conforman el cuerpo de la policía capitalina. Omar García Harfuch agradeció el esfuerzo de las policías y añadió que “en repetidas ocasiones, con operativos complicados o con marchas como la que va a haber el día de mañana, pero también con rescates, investigaciones, puestas a disposición, patrullajes, atenciones a otras mujeres y hombres en cualquier situación delicada, ustedes han puesto en alto el nombre la Secretaría de Seguridad Ciudadana.”

También les envió un reconocimiento y agradecimiento en nombre de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y enfatizó que las mujeres policías hacen su trabajo con pasión y entrega, además de mantener el temple, la paciencia y sobre todo con sensibilidad, por lo que son ejemplo para todos los que conforman esta dependencia.

Omar García Harfuch conmemora el 8M, Foto: Especial

Durante el evento, asistieron aproximadamente 200 mujeres que ocupan puestos de mando en la policía, quienes convivieron y compartieron un desayuno con el titular de la SSC, la Subsecretaria, los Subsecretarios y otros mandos. Con estas actividades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana crea espíritu de cuerpo, genera incentivos para el personal de esta institución, para que vean en la Policía de la Ciudad de México una carrera de vida y de desarrollo profesional.

El Día Internacional de la Mujer, se conmemora el 8 de marzo y está reconocido por las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona. 8 de marzo es una fecha en la que las mujeres del mundo se unen en una lucha en favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Fuente: Tribuna