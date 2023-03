Orgullo para México: Sedena reconoce a 'Proteo' con estatua tras su muerte en Turquía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haberse cumplido un mes desde el intenso sismo que azotó el sur de Turquía y la frontera con Siria, evento donde el saldo fue de más de 46 mil personas sin vida, en México la Secretaría de la Sedena Nacional (Sedena) conmemoró este tráfico evento con la develación de una estatua en honor a 'Proteo', binomio canino que murió en el lugar de los hechos mientras realizaba labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros.

Si bien el entrenador de 'Proteo' explicó que el can no había muerto tras haberle caído escombro encima y en lugar de ello insistió en que su deceso se dio a consecuencia de su avanzada edad y las inclemencias del tiempo, para el pueblo de Turquía fue suficiente el hecho de que el can falleciera en función de su deber para nombrar centro de rehabilitación animal con su nombre y hasta pedir a las autoridades poner una estatua en su honor.

Foto: Twitter

Mientras las autoridades europeas continúan con el levantamiento de las 10 provincias afectadas por el terremoto de 7.8 grados de magnitud más la valuación de los daños, en México la Sedena informó que este valiente pastor alemán ya cuenta con su propia estatua en una de las sedes de la dependencia ubicada en el municipio de San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México

"¡No te olvidaremos!", escribió la dependencia.

Foto: Facebook

Si bien este anuncio se dio a un mes exacto del sismo, la Sedena remarcó que la develación de la estatua de 'Proteo' se realizó en el marco del 25 aniversario de la Creación del Centro de Producción Canina del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea, estatua donde además se encuentran restos del can quien fue repatriado cuando los cuerpos de emergencia abandonaron al zoo de desastre en Turquía.

"A la memoria de nuestro fiel amigo y el reconocimiento del valor de nuestros Binomios Canófilos", dice la placa.

Una vez que 'Proteo' aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Sedena realizó una ceremonia de honor donde además participo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón; sin embargo, no se sabía qué sucedería con los restos del can hasta ahora que la estatua se develó y este pequeño memorial que fue celebrado por los ciudadanos.

