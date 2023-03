"Una pala, una mujer, un muerto sin nombre": Impactante mural de madres buscadoras en 8M

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las vallas colocadas para proteger Bellas Artes sirvieron como lienzo para colectivos representando a madres buscadoras para crear murales con un mensaje estremecedor que habla sobre el suplicio y el infierno que significa para una madre tener que buscar los restos de sus hijos o hijas desaparecidos y que se desconoce si continúan con vida. Se trata de otro performance realizado durante este 8 de marzo en la Ciudad de México.

La expresión artística conmocionó a más de uno por la crudeza de la historia, pues relata lo que tiene que vivir una madre buscadora en el éxodo que significa recorrer todo el país para localizar algún indicio o resto de lo que pudo ser su hijo o hija. Esto comienza con una leyenda bastante fuerte que dice “si el diablo me dice donde está mi tesoro me voy con él”, frase acompañada por el dibujo de un desierto y ramas de un árbol haciendo una clara referencia a las zonas donde realizan búsquedas de personas desaparecidas.

Mural de madres buscadora en este 8M, Foto: Especial

Continúa con otro dibujo, esta vez de una silueta con una pala, la cual tiene la frase “en estas tierras de silencio donde nadie nos da respuestas solo nos queda buscarlos”, esta parte del mural tiene más de una silueta de las llamadas madres buscadoras de Sonora, que han dedicado su vida a intentar reencontrarse con sus hijos. Esto comenzó con una historia desgarradora que es una muestra de la lucha diaria de estas mujeres.

“Camino día tras día sobre muertos con la esperanza de que alguno seas tú”, se puede leer en el mural.

Es en el tercer cuadro, donde comienza a notarse más el sufrimiento, pues se le manda un mensaje a los captores de las personas desaparecidas “Lo suplico ¡Te suplico!, si aún los tienes con vida devuélvelos dónde estarás? La tierra de guarda para mí”. Algo que provoca dolor en todas las personas que se dan el tiempo para leer lo que dice esta manera de protesta de mujeres que lo único que desean es mirar una vez más el rostro de la persona que salió de ellas y que estuvo en su vientre por nueve meses.

Mural de madres buscadora en este 8M, Foto: Especial

Conforme se avanza en el mural, se puede notar la desesperación de cada una de ellas, pues solo buscan una motivación para continuar “dame paz, tranquilidad, hoy te lo ruego. Una señal que me conduzca al paradero de los restos de mi hijo”. Al finalizar, la historia llega al desenlace, un triste fin, pues con un “por favor, te lo suplico que en tinieblas hoy se encuentra mi sendero, todo lo que he hecho lo hice por amor”. Sin duda una pieza artística que merece tiempo y empatía, pues el mundo de una mujer se puede acabar en un segundo.

Más adelante, con otra imagen del desierto, las madres piden a los responsables no borrar a sus hijos de la tierra, “no lo entierres, no lo quemes, no lo borres de la tierra. Las madres solo desean recuperar el cuerpo de sus hijos y con la frase “si algo te debían, con su vida ya pagaron”, pidiendo así que no le hagan nada a los cuerpos.

Fuente: Tribuna