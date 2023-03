'Mañanera' de AMLO: Durante la Administración de Felipe Calderón imperó un "narcoestado"

Ciudad de México.- A casi un mes de que un juez de Nueva York, Estados Unidos, declarara que el exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, es culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que ya hay elementos suficientes para garantizar que en esa Administración (2006-2012) imperó un 'narcoestado'.

En la 'mañanera' de AMLO de este jueves 9 de marzo del 2023, efectuada desde el búnker construido por el exfuncionario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el presidente mexicano aseguró que ya se tiene información suficiente para afirmar que durante el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, el cual llegó al poder tras vencer a López Obrador en las elecciones, existió un “narcoestado”.

Yo creo que sí hay elementos para sostener que imperó durante el Gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un Gobierno de principio a fin violatorio de la Constitución, un Gobierno, como dijimos en su momento, espurio, no hay que olvidar los antecedentes", señaló el presidente de México en su conferencia matutina de este jueves.

En esta misma intervención, López Obrador sostuvo que a Calderón, en las elecciones de 2006, se le atribuyó "una supuesta ventaja" del 0.5 por ciento, no obstante, el presidente asegura contar con datos que demuestran que él ganó con el 5 por ciento de la votación. La llegada del panista a Los Pinos originó que el exmandatario michoacano declarara la guerra contra el narcotráfico, la cual ha cobrado miles de vidas mexicanas.

Calderón, de modo que cuando va en busca de legitimidad, lo que no obtuvo en las urnas, yo sostengo que ganamos con más de 5 puntos de ventaja, él sabe perfectamente que no ganó, alguien le aconseja porque en ese entonces no había una situación de descomposición en el tema de la inseguridad", expresó AMLO.